Pacaembu ganha possível data de reinauguração

O Estádio do Pacaembu, um dos marcos mais históricos de São Paulo, se prepara para uma nova era. Entregue à Concessionária Allegra Pacaembu em 2020 e sob intensa reforma desde 2021, o estádio, agora rebatizado como Mercado Livre Arena Pacaembu, tem sua reinauguração prevista para 25 de janeiro de 2025, no aniversário da cidade. A data promete marcar também a final da Copinha, a maior competição de futebol de base do Brasil.

Desde setembro, o Pacaembu já começou a receber visitantes, ainda que parcialmente. Na final da Taça das Favelas, apenas parte da arquibancada estava acessível. Grandes eventos estão programados, como um amistoso com equipes lideradas por Ronaldinho e Cafu e a final da Brasil Ladies Cup de futebol feminino, previstas para dezembro.

Quais são as novidades do renovado Pacaembu?

A reforma trouxe mudanças significativas ao Pacaembu. Com capacidade para cerca de 26 mil pessoas, uma transformação marcante é a remoção do Tobogã, arquibancada atrás de um dos gols, para dar lugar a um prédio multiuso. Este novo edifício abrigará um hotel, centro médico e restaurantes, ampliando as opções de eventos no local.

Como a reforma impacta o uso do estádio?

Um gramado sintético foi instalado para facilitar o uso frequente do estádio para shows e eventos, além das partidas de futebol. Esta mudança faz parte de uma tendência mundial de adaptar estádios para múltiplos usos, o que pode aumentar a receita e a viabilidade financeira. Contratos com clubes como Santos e São Paulo reforçam o papel do Pacaembu como um espaço chave. O Santos usará o estádio durante a reforma da Vila Belmiro, enquanto o São Paulo planeja utilizá-lo ocasionalmente quando o Morumbi estiver em uso para eventos musicais.

Quando o Pacaembu estará plenamente funcional?

Para que o Pacaembu opere totalmente, são necessários laudos e alvarás definitivos, esperados para o início do próximo mês. Esses documentos são cruciais para assegurar a segurança e a conformidade com regulamentos, possibilitando o uso completo do estádio para eventos programados.

Embora as obras tenham demorado mais do que o planejado, o sentimento de expectativa é grande para o retorno do estádio, que trará nova vida a este importante ícone da história paulistana.