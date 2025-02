Os mascotes mais curiosos do futebol brasileiro

O futebol brasileiro é conhecido por sua paixão e criatividade, características que se refletem não apenas dentro de campo, mas também na escolha dos mascotes dos clubes. Cada mascote carrega uma história única, muitas vezes ligada à cultura local ou a eventos históricos. Este artigo explora alguns dos mascotes mais curiosos e emblemáticos dos clubes de futebol do Brasil.

Os mascotes desempenham um papel importante na identidade dos clubes, representando suas origens, histórias e, em alguns casos, até rivalidades. Eles são uma forma de engajamento com os torcedores, especialmente os mais jovens, e ajudam a criar uma atmosfera única nos estádios.

Homem Cebola – Itabaiana

O Itabaiana, clube de Sergipe, adotou o “Homem Cebola” como mascote, um símbolo que inicialmente surgiu como uma provocação dos rivais. O apelido “Cebolheiros” foi dado devido à forte produção de cebola na região. Em vez de rejeitar o apelido, o clube abraçou a ideia, transformando-a em um símbolo de orgulho local. O “Homem Cebola” agora é uma figura central nas partidas do Itabaiana, trazendo um toque de humor e identidade regional.

Homem Cebola do Itabaiana – Fonte: Instagram/@futnetfc

Trem – Noroeste

O Noroeste, clube de Bauru, tem como mascote um trem, uma escolha que remonta às suas origens. Fundado em 1910 por funcionários da estrada de ferro Noroeste do Brasil, o clube decidiu homenagear suas raízes ferroviárias. O trem simboliza não apenas a história do clube, mas também a força e a determinação com que a equipe busca suas vitórias.

Trem do Noroeste – Fonte: Instagram/@futnetfc

Timbu – Náutico

O Náutico, clube de Recife, adotou o Timbu como mascote após uma curiosa história. O apelido surgiu quando os jogadores foram vistos tomando goles de conhaque para se aquecerem no vestiário. Os rivais começaram a chamá-los de “Timbu”, um pequeno marsupial conhecido por sua resistência. O clube, em vez de se ofender, adotou o apelido, transformando o Timbu em um símbolo de resistência e coragem.

Timbu do Náutico – Fonte: Instagram/@futnetfc

Tamanduá – Guarani de Divinópolis



O tamanduá foi escolhido como mascote devido à rivalidade com o Formiga Esporte Clube, já que o tamanduá é um predador natural de formigas.

Tamanduá do Guarani de Divinópolis – Fonte: Instagram/@futnetfc

Fantasma – Operário/ASA



Tanto no Paraná quanto em Alagoas, o apelido “Fantasma” surgiu porque os times, de forma inesperada, começaram a vencer seus adversários, “assombrando” os oponentes.

Fantasma do Operário/ASA – Fonte: Instagram/@futnetfc

Ema – Luverdense

A escolha da ema como mascote homenageia a cidade de Lucas do Rio Verde, onde a presença desse pássaro é comum.

Ema do Luverdense – Fonte: Instagram/@luverdenseesporteclube

Netuno – Água Santa



O clube de Diadema escolheu Netuno, o rei dos mares, como mascote, uma escolha apropriada dado o nome do clube e a proximidade com grandes caixas d’água.

Netuno do Água Santa – Fonte: Instagram/@futnetfc

A tradição dos mascotes

Os mascotes dos clubes brasileiros são mais do que simples símbolos; eles são parte integrante da cultura do futebol no país. Cada um deles carrega histórias e significados que vão além do esporte, refletindo a identidade e a história das comunidades que representam. Em um país onde o futebol é uma paixão nacional, os mascotes são uma forma de celebrar essa paixão de maneira única e criativa.

