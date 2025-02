Vegetti já é um dos maiores goleadores do Vasco no século, confira o ranking

O Vasco da Gama, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, tem uma rica história de artilheiros que marcaram época. No século XXI, diversos jogadores se destacaram pelo número de gols marcados, contribuindo significativamente para a trajetória do clube. Entre eles, Romário, Nenê e Élton ocupam posições de destaque.

Recentemente, Pablo Vegetti alcançou uma marca importante, empatando com Alecsandro como o sétimo maior goleador do Vasco neste século. Este feito coloca Vegetti ao lado de outros grandes nomes que deixaram sua marca no clube carioca.

1º Romário- 131 gols

2º Nenê- 63

3º Élton- 52

4º Leandro Amaral- 51

5º Cano – 43

6º Pikachu – 41

7° Pablo Vegetti- 39

7º Alecsandro- 39

9º Moraes- 38

10º Valdir- 35

10° Talles- 35

Juninho e Romário na histórica virada do Vasco no Parque Antárctica



Quem são os principais artilheiros do Vasco no século XXI?

Romário lidera a lista com impressionantes 131 gols, seguido por Nenê, que balançou as redes 63 vezes. Em terceiro lugar está Élton, com 52 gols, mostrando a importância de sua passagem pelo clube. Leandro Amaral e Cano completam o top 5, com 51 e 43 gols, respectivamente.

Outros nomes que se destacam são Pikachu, com 41 gols, e Pablo Vegetti, que recentemente alcançou Alecsandro com 39 gols. Moraes, Valdir e Talles também figuram entre os dez maiores artilheiros, com 38 e 35 gols cada.

Como Pablo Vegetti se destacou no Vasco?

Pablo Vegetti chegou ao Vasco com a missão de reforçar o ataque e rapidamente mostrou seu valor. Com um estilo de jogo agressivo e eficiente, ele se tornou uma peça fundamental no esquema tático do time. Sua capacidade de finalização e presença de área foram determinantes para alcançar a marca de 39 gols, empatando com Alecsandro.

Vegetti se destacou não apenas pelos gols, mas também pela liderança em campo e pela conexão com a torcida, que sempre valorizou jogadores dedicados e comprometidos com o clube.

Qual o impacto dos artilheiros na história do Vasco?

Os artilheiros desempenham um papel crucial na história de qualquer clube, e no Vasco não é diferente. Eles não apenas contribuem com gols, mas também inspiram novas gerações de torcedores e jogadores. A presença de artilheiros de renome ajuda a elevar o prestígio do clube e a atrair novos talentos.

No caso do Vasco, a lista de artilheiros do século XXI reflete a diversidade de talentos que passaram pelo clube, cada um contribuindo de maneira única para a história e o sucesso do time. A trajetória de jogadores como Romário e Nenê é um testemunho do impacto duradouro que um artilheiro pode ter.

O que esperar do futuro dos artilheiros do Vasco?

O futuro dos artilheiros do Vasco é promissor, com a expectativa de que novos talentos surjam para dar continuidade à tradição de grandes goleadores. A base do clube continua a ser uma fonte de jovens promessas, e a gestão busca constantemente reforços que possam fazer a diferença no ataque.

Com a história rica e a paixão da torcida, o Vasco está bem posicionado para continuar a tradição de formar e atrair artilheiros que possam deixar sua marca no clube e no futebol brasileiro.