Os destaques do Pachuca, adversário do Botafogo no Mundial

O Botafogo inicia sua trajetória na Copa Intercontinental de 2024, nesta quarta-feira, 11, contra o Pachuca, do México. O confronto, batizado pela Fifa como Dérbi das Américas, vale uma vaga na semifinal do Mundial.

O adversário do Glorioso disputa a competição como o atual campeão da Champions League da Concacaf. No entanto, a fase da equipe está longe de ser positiva e a última partida disputada foi dia 9 de novembro, há um mês.

Depois de bater o Colombus Crew, em junho, na final da competição continental, a fase foi de queda. Na disputa do Campeonato Mexicano Apertura, iniciado em agosto, foram 17 jogos, com 10 derrotas, quatro empates e só três vitórias.

Assim, o Pachuca terminou a competição em 16º colocado. Na Leagues Cup, competição entre mexicanos e times da MLS (liga dos Estados Unidos), a campanha também não foi de brilho, com eliminação na segunda fase.

Os destaques do Pachuca

A equipe está localizada em Pachuca, cidade que também batiza o time. Com 132 anos de existência, o clube tem em sua história sete títulos do Campeonato Mexicano e seis troféus da Champions League da Concacaf.

Atualmente, o treinador é o uruguaio Guillermo Almada, que assumiu o comando em 2021. O trabalho consiste em uma escalação em 4-2-3-1, com estilo de ataque mais direto e que, em bons momentos, se destaca por defesa forte e muitas chances criadas ofensivamente.

Entre os jogadores, os principais nomes são Salomón Rondón, centroavante venezuelano, e Oussama Idrisse, meia-atacante marroquino. Pedro Pedroza, volante, Nelson Deossa, meio-campista, e Bryan González, são outros que podem pesar a favor dos azuis e brancos.

Em comparação à equipe que venceu a Liga dos Campeões da Concacaf, a principal baixa é Érick Sánchez, meia negociado com o América do México. No mercado, nenhuma novidade para suprir a saída no setor foi contratada.

Um dos reforços recentes é o zagueiro brasileiro Eduardo Bauermann, ex-Santos. Após suspensão por envolvimento ilegal com apostas esportivas, ele retornou aos campos no Chile, pelo Everton de Viña del Mar, e agora compõe o elenco do Pachuca.