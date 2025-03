Onde assistir Vasco x Nova Iguaçu

O Nova Iguaçu e o Vasco se enfrentam em um duelo decisivo pela segunda fase da Copa do Brasil 2025. A partida acontece nesta quarta-feira, 5 de março, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Este jogo único, que não prevê prorrogação, promete ser emocionante, já que um empate leva a decisão para os pênaltis. O vencedor avança para a terceira fase e recebe uma premiação significativa de R$ 2.315.250.

O mando de campo é do Nova Iguaçu, que optou por jogar no Estádio Nilton Santos, tradicionalmente a casa do Botafogo. A transmissão do confronto será feita pelo SporTV, Premiere e Globoplay, garantindo que os torcedores possam acompanhar cada lance desta partida crucial.

Vegetti marca duas vezes, e Vasco garante vaga na Sul-Americana. Fonte: Instagram/@vascodagama

Como chegam Nova Iguaçu e Vasco

O Nova Iguaçu chega a este confronto após uma vitória convincente sobre o Barcelona-RO na primeira fase, vencendo por 4 a 1 fora de casa. No Campeonato Carioca, a equipe terminou a primeira fase na sexta posição, garantindo vaga na Taça Rio. Recentemente, empatou com o Madureira por 0 a 0 na semifinal da Taça Rio.

Por outro lado, o Vasco venceu o União Rondonópolis-RO por 3 a 0 na primeira fase da Copa do Brasil. No Campeonato Carioca, o time terminou a primeira fase em quarto lugar, avançando para as semifinais. No último jogo, enfrentou o Flamengo e perdeu por 1 a 0, aumentando a pressão para uma resposta positiva neste confronto.

Quais são as prováveis escalações

O Nova Iguaçu deve entrar em campo com Lucas Maticoli no gol, acompanhado por Gabriel Pinheiro, Mateus Müller, Yan e Sidney na defesa. No meio-campo, Fernandinho, Jorge Pedra e João Lucas devem ser os titulares, enquanto Xandinho, Andrey e Victor Rangel formam o ataque. O técnico Carlos Vitor comanda a equipe.

O Vasco, por sua vez, deve escalar Léo Jardim no gol, com Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton na linha defensiva. Hugo Moura, Jair e Mateus Carvalho (ou Paulinho) devem compor o meio-campo, enquanto Rayan, Philippe Coutinho e Pablo Vegetti formam o trio de ataque sob a orientação do técnico Fábio Carille.

Quais são as expectativas para o jogo

Com uma premiação substancial em jogo, espera-se que ambas as equipes entrem em campo com força máxima. O Nova Iguaçu, apesar de ser considerado o azarão, tem mostrado ser uma equipe bem treinada e capaz de surpreender. Já o Vasco, com talentos individuais como Philippe Coutinho e Pablo Vegetti, busca uma vitória para aliviar a pressão após a derrota para o Flamengo.

As casas de apostas indicam o Vasco como favorito, com odds de vitória em torno de 1.55. No entanto, o Nova Iguaçu não deve ser subestimado, e a partida promete ser disputada até o último minuto. Com o Vasco precisando de uma resposta rápida e com talentos individuais prontos para fazer a diferença, o jogo promete ser um espetáculo para os torcedores.

