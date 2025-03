Onde assistir São Paulo x Novorizontino

O embate entre São Paulo e Novorizontino é sempre aguardado com grande expectativa pelos torcedores. Ao longo da história, as equipes se enfrentaram apenas sete vezes, com o Tricolor levando a melhor em duas ocasiões, enquanto o Tigre saiu vitorioso uma vez. Os outros quatro confrontos terminaram empatados. Este artigo explora como cada equipe chega para o próximo duelo e analisa suas campanhas recentes.

O São Paulo, sob o comando de Luis Zubeldía, terminou a fase de grupos do Campeonato Paulista de 2025 na liderança do Grupo C, acumulando 19 pontos. A equipe conquistou cinco vitórias, quatro empates e sofreu três derrotas. Apesar de algumas atuações abaixo do esperado, o Tricolor conseguiu um resultado positivo na última rodada contra o São Bernardo, o que pode trazer confiança para o confronto.

Qual é a situação atual do Novorizontino?

O Novorizontino, por sua vez, encerrou a fase de grupos como vice-líder do mesmo grupo, com 18 pontos. A campanha do Tigre foi marcada por quatro vitórias, seis empates e apenas duas derrotas. O time chega às quartas de final embalado, sem perder há seis jogos, e conta com um elenco bem estruturado desde a última temporada, quando quase conseguiu o acesso na Série B.

Relembrando o último confronto

O último encontro entre as duas equipes ocorreu nas quartas de final do Campeonato Paulista de 2024. Naquela ocasião, o Novorizontino eliminou o São Paulo nos pênaltis, em pleno Morumbi. O jogo foi marcado pela demissão do treinador do Tricolor e uma polêmica envolvendo James Rodríguez, que teria se recusado a bater um dos pênaltis decisivos.

Estatísticas e prováveis escalações

O São Paulo tem uma média de 1,5 gols marcados por partida e sofre cerca de 1,1 gols. Já o Novorizontino marca em média 1,1 gols e sofre 0,9 gol por jogo. Esses números mostram o equilíbrio entre as equipes, prometendo um confronto acirrado.

São Paulo: Rafael; Igor Vinicius (Cédric), Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Bobadilla, Alisson, Oscar, Lucas Moura e Luciano; Calleri.

Novorizontino: Airton Michellon; Rafael Donato, Patrick, Jean Irmer; Waguininho, Luís Oyama, Jean, Patrick Brey; Fábio Matheus, Pablo Dyego; Robson.

Onde e quando assistir ao jogo?

O confronto está marcado para segunda-feira, 3 de março de 2025, às 20h (horário de Brasília), no Estádio do Morumbi. A partida será transmitida pela TNT e Max, com cobertura de rádio pela Bandeirantes.

Odds e expectativas para o confronto

As odds para o confronto, fornecidas pela BandBet, indicam que o São Paulo é o favorito, com uma cotação de 1,63 para vencer. O empate está cotado a 3,50, enquanto uma vitória do Novorizontino paga 5,50. As odds para mais de 2,5 gols no jogo são de 2,10, e para ambas as equipes marcarem, 2,05. Vale lembrar que essas odds estão sujeitas a alterações.

