Oitavas da Champions League terão Real x Atlético; todos os confrontos

Os confrontos das oitavas de final da temporada 2024/25 da Champions League foram definidos nesta sexta-feira, 21, em sorteio na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça.

O duelo de maior destaque é o dérbi madrilenho entre o atual campeão Real Madrid e seu rival local Atlético de Madrid. Também chamam a atenção o embate alemão entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique, e Liverpool x PSG.

Os 16 classificados foram definidos após os playoffs. Oito times saíram diretamente da fase de liga e o Liverpool teve a melhor campanha no geral.

The confirmed round of 16 draw ✅ #UCLdraw pic.twitter.com/zogc10nzdr

PSG x Liverpool

Club Brugge x Aston Villa

Real Madrid x Atlético de Madrid

Bayer Leverkusen x Bayern de Munique

PSV x Arsenal

Feyenoord x Inter de Milão

Borussia Dortmund x Lille

Benfica x Barcelona

Também foram definidos os cruzamentos até a final, que será realizada na Allianz Arena, em Munique, em 31 de maio de 2025. Barcelona e Real Madrid estão em chaves opostas e só se enfrentariam em uma eventual final. Confira, abaixo, todos os cruzamentos:

The road to Munich is set.#UCLdraw pic.twitter.com/M2ChMOgR8u

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 21, 2025