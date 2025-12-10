O Palmeiras oficializou nesta quarta-feira, 10, a renovação do contrato do técnico Abel Ferreira até dezembro de 2027. O novo acordo não prevê multa rescisória e mantém os mesmos valores de salário e premiação do vínculo anterior.

A renovação ocorre mesmo após uma temporada sem títulos, marcada por vices e eliminação na Copa do Brasil diante do Corinthians. Ainda assim, a diretoria optou pela continuidade do trabalho iniciado em outubro de 2020.

Em entrevista ao site oficial do clube, o técnico português explicou a decisão de permanecer: “Ao longo dos cinco anos aqui, fui me identificando com os valores e com os princípios do clube. Para mim, o Palmeiras é um estilo de vida. Sou um treinador de projetos e de relações”.

“Após a derrota para o Corinthians pela Copa do Brasil, a presidente reiterou a confiança no trabalho. Isso é raro no futebol de hoje. Foi um dos momentos mais difíceis da temporada e isso me marcou muito”, disse.

Segundo Abel, a decisão pela renovação foi amadurecida ao longo de todo o ano e também discutida em âmbito familiar. “Preferi não assinar na época, mas dei a minha palavra de que seguiríamos juntos. Uma equipe como o Palmeiras só se alimenta de títulos. As lições de 2025 vão nos ajudar muito a ganhar em 2026”.

Também ao site, a presidente Leila Pereira disse: “O Abel não é somente o técnico mais vitorioso da história do Palmeiras. É também um profissional extremamente competente, em quem tenho plena confiança. Não há ninguém mais preparado para conduzir esse novo momento do clube”.

Desde que assumiu o comando técnico, em outubro de 2020, a comissão técnica de Abel Ferreira soma 395 partidas, com 229 vitórias, 93 empates e 74 derrotas. Foram 672 gols marcados e 320 sofridos.