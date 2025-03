EA Sports FC grátis no Nintendo Switch: É verdade ou só boato?

A Nintendo anunciou uma novidade empolgante para os assinantes do Nintendo Switch Online: a oportunidade de jogar EA Sports FC 25 sem custo adicional. Este acesso gratuito estará disponível por um período limitado, de 24 de fevereiro a 2 de março de 2025. Durante essa semana, os jogadores poderão explorar o jogo em sua totalidade, sem restrições de funcionalidades ou conteúdo.

Essa iniciativa visa não apenas oferecer uma experiência completa do jogo, mas também atrair novos jogadores para a plataforma. Ao final do período de teste, aqueles que optarem por adquirir o jogo na Nintendo eShop poderão manter todo o progresso realizado, garantindo uma transição suave e sem interrupções na jornada de jogo.

Bellingham e Van Dijk no EA Fc – Fonte: Instagram/@easportsfc

Modos disponíveis no EA Sports FC 25

Durante o período de acesso gratuito, os jogadores terão a oportunidade de experimentar diversos modos de jogo oferecidos pelo EA Sports FC 25. Entre eles, destacam-se o Quick Play, que permite partidas rápidas e dinâmicas, o Clubs Rush, focado em competições entre clubes, e o Learn to Play, ideal para aqueles que desejam aprimorar suas habilidades e estratégias no jogo.

Além disso, a evolução Diego’s Dream oferece uma experiência única, permitindo que os jogadores melhorem as estatísticas de um jogador icônico em três fases distintas. Essa evolução pode aumentar a classificação geral do jogador de 77 para 89, proporcionando vantagens estratégicas significativas durante as partidas.

Como funciona a transferência de progresso

Uma das vantagens mais atraentes desta oferta é a possibilidade de transferir o progresso obtido durante o período de teste para o jogo completo. Para que isso ocorra, é necessário que o jogador utilize a mesma conta EA na mesma plataforma. Essa funcionalidade garante que todo o esforço e conquistas durante a semana de acesso gratuito não sejam perdidos, incentivando os jogadores a continuarem suas jornadas após o término do período promocional.

Impacto da estratégia para Nintendo e EA

Essa ação conjunta entre a Nintendo e a Electronic Arts reflete uma estratégia clara de expansão da base de jogadores do EA Sports FC 25. Ao oferecer uma semana de acesso gratuito, a Nintendo não apenas promove seu serviço de assinatura, mas também fortalece a relação com seus usuários, proporcionando experiências de valor agregado.

Para a Electronic Arts, essa é uma oportunidade de ouro para apresentar o EA Sports FC 25 a um público mais amplo, incentivando a compra do jogo completo após o período de teste. A expectativa é que, ao experimentar o jogo sem custos, muitos jogadores se sintam motivados a adquirir a versão completa, aumentando assim as vendas e a popularidade do título.

