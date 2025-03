Onde acompanhar Corinthians x Cruzeiro? Supercopa feminina tem duelo decisivo!

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira, 12 de março de 2025, às 19h, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo, pela segunda fase da Supercopa Feminina. O confronto é decisivo, pois quem sair vitorioso garantirá vaga na final contra Flamengo ou São Paulo.

Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão será levada para os pênaltis. O evento promete ser um espetáculo de futebol feminino, com duas equipes de destaque no cenário nacional. A seguir, são apresentadas informações essenciais sobre as escalações e onde assistir ao jogo.

Atletas do Cruzeiro feminino – Fonte: Instagram/@cruzeirofem

Quais são as escalações prováveis para o jogo?

As equipes já têm suas escalações prováveis definidas para o confronto. O Corinthians, sob o comando do técnico Lucas Piccinato, deve entrar em campo com:

Lelê ;

; Thais Regina , Mariza e Leticia Teles ;

, e ; Letícia Santos , Dayana Rodríguez (ou Duda Sampaio ), Gabi Zanotti e Tamires ;

, (ou ), e ; Andressa Alves, Gisela Robledo (ou Vic Albuquerque) e Ariel Godoi.

Por outro lado, o Cruzeiro, treinado por Jonas Urias, provavelmente contará com:

Camila ;

; Isabela , Isa Haas , Paloma Maciel e Clara ;

, , e ; Rebeca , Bedoya e Byanca Brasil ;

, e ; Marília, Gaby Soares e Leticia.

Ambas as equipes estão preparadas para dar o melhor de si em busca da vitória e da vaga na final.

Onde assistir ao jogo Corinthians x Cruzeiro?

Para os fãs que desejam acompanhar a partida ao vivo, o canal Sportv anunciou que fará a transmissão do jogo. Essa é uma excelente oportunidade para os torcedores assistirem a um duelo emocionante e cheio de talento no futebol feminino brasileiro.

Expectativas para a partida

Com a Supercopa Feminina se tornando cada vez mais competitiva, a expectativa para este confronto é alta. Corinthians e Cruzeiro são times com tradição e história no futebol feminino, e ambos buscam consolidar suas posições como líderes no esporte. O apoio dos torcedores será crucial para as equipes, e a transmissão ao vivo permitirá que mais pessoas acompanhem este momento importante.

O desfecho deste jogo definirá quem terá a chance de disputar o título contra Flamengo ou São Paulo, prometendo mais emoções na sequência da competição.

