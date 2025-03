O declínio do PES, atual eFootball

A série Pro Evolution Soccer (PES), desenvolvida pela Konami, foi uma das franquias mais aclamadas no mundo dos jogos de futebol. No entanto, nos últimos anos, a série passou por transformações que resultaram em um declínio significativo em sua popularidade. Este artigo explora as principais causas desse declínio, com foco na transição para eFootball.

Mudança de nome e modelo de negócio

Em 2021, a Konami anunciou que a série PES seria renomeada para eFootball, adotando um modelo free-to-play com atualizações contínuas em vez de lançamentos anuais. A empresa visava competir com outras franquias, como o FIFA da EA Sports, oferecendo cross-play entre PC, consoles e dispositivos móveis.

Lançamento problemático do eFootball 2022

O lançamento do eFootball 2022 foi marcado por inúmeros problemas técnicos. Jogadores e fãs expressaram frustração devido a gráficos de baixa qualidade, animações irregulares e uma falta geral de conteúdo. Essas falhas resultaram em avaliações negativas generalizadas, com o jogo sendo considerado um dos piores avaliados na história da Steam.

Perda de licenças importantes

A perda de licenças de clubes e seleções também contribuiu para o declínio do PES. Embora a Konami tenha assegurado parcerias com alguns clubes, como o Napoli, a falta de acordos com outras equipes de destaque limitou a autenticidade do jogo. Além disso, a competição com o FIFA, que mantinha parcerias sólidas com ligas e clubes renomados, aumentou a pressão sobre a Konami para expandir suas próprias licenças.

Concorrência intensa e expectativas não atendidas

A competição com outras franquias, especialmente o FIFA, foi um fator significativo no declínio do PES. O FIFA continuou a oferecer gráficos impressionantes, jogabilidade refinada e uma ampla gama de licenças, atendendo às expectativas dos jogadores. Em contraste, o eFootball não conseguiu corresponder a essas expectativas, resultando em uma perda de jogadores fiéis e uma diminuição na base de fãs.

Tentativas de recuperação

Reconhecendo os problemas enfrentados, a Konami registrou possíveis novos nomes para a franquia, sugerindo uma tentativa de rebranding para reconquistar a confiança dos fãs. No entanto, até o momento, não houve anúncios oficiais sobre mudanças significativas.