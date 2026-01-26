A briga pelas primeiras posições da Premier League segue intensa, com uma sequência de tropeços do líder Arsenal. Com a derrota por 3 a 2, em casa, para o Manchester United, o time londrino chegou a três rodadas sem vencer e viu o Manchester City diminuir para quatro pontos a diferença (50 a 46).
O City bateu o lanterna Wolverhampton por 2 a 0 e se manteve à frente do Aston Villa nos critérios de desempate. Com dois triunfos seguidos, o United subiu para o quarto lugar com 38 pontos.
O Liverpool, derrotado por 3 a 2 pelo Bournemouth, segue em crise e é apenas os sexto colocado com 36 pontos.
O líder Arsenal vive a expectativa de tentar encerrar um jejum que dura desde 2004. Nos últimos anos, os Gunners bateram na trave, perdendo o título justamente para o City e mais recentemente para o Liverpool.
Resultados da 23ª rodada
West Ham 3 x 1 Sunderland
Burnley 2 x 2 Tottenham
Fulham 2 x 1 Brighton
Manchester City 2 x 0 Wolverhampton
Bournemouth 3 x 2 Liverpool
Newcastle 0 x 2 Aston Villa
Crystal Palace 1 x 3 Chelsea
Brentford 0 x 2 Nottingham Forest
Arsenal 2 x 3 Arsenal
Everton x Leeds (segunda,26)