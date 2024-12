O Pachuca está na final da Copa Intercontinental. A classificação veio neste sábado, 14, após empate em 0 a 0 com o Al Ahly. O resultado sem gols persistiu na prorrogação e, nos pênaltis, a equipe mexicana bateu os egípcios por 6 a 5, no estádio 974, no Catar. Agora o Pachuca enfrenta o Real Madrid na grande final, no próximo dia 18, em Lusail.

Do apito inicial ao final, o encontro decisivo entre Pachuca e Al Ahly ficou marcado pelo forte equilíbrio entre as equipes. A equipe egípcia até começou melhor, com mais intensidade, mas foram poucas as chances de gol na partida.

Aos 22 minutos, os carrascos do Botafogo Idrissi e Rondón criaram duas raras oportunidade, mas que terminaram com finalizações por cima do gol. Do lance até o intervalo, o jogo ficou truncado e sem grandes emoções.

O segundo tempo seguiu no mesmo ritmo: poucas chances e muito equilíbrio. Conforme o cronômetro rodava, as equipes se seguravam ainda mais em campo com o receio de levar o gol da eliminação. Assim, o empate sem gols persistiu até a prorrogação.

O jogo melhorou no tempo extra. Nos primeiros 15 minutos, Mena teve a chance de colocar o Pachuca na frente e parou no goleiro. Logo na sequência, Kahraba teve a melhor oportunidade do Al Ahly, em encontro com o goleiro. O egípcio perdeu o ângulo e desperdiçou.

Na etapa final, o jogo voltou a ficar morno e o empate sem gols levou a decisão para os pênaltis. Na primeira conversão, Rondón parou no goleiro El Shenawy. Na segunda do Pachuca, Bastón isolou e deixou a equipe egípcia mais próxima da final. No momento de confirmar, o mexicano Moreno pegou o chute de Kahraba e postergou a decisão. Na segunda oportunidade, Kamal errou o alvo e levou os pênaltis para as alternadas. Até que Abdelfattah, na última cobrança, acertou o travessão: 6 a 5 nos pênaltis e Pachuca na grande final.

Como foi Pachuca x Al Ahly pela Intercontinental: