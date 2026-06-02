A Federação Norueguesa de Futebol (NFF) formalizou, nesta terça-feira, 2, seu apoio a uma queixa oficial contra o Presidente da Fifa, Gianni Infantino. A ação se baseia em uma alegada violação das regras de neutralidade política da entidade máxima do futebol mundial, às vésperas da partida da seleção nacional para a Copa do Mundo.

A presidente da NFF, Lise Klaveness, anunciou a decisão em uma coletiva de imprensa. O apoio da NFF reforça uma denúncia anterior, apresentada pela organização de direitos humanos FairSquare ao comitê de ética da FIFA em dezembro de 2025.

O cerne da controvérsia reside na decisão de Infantino de entregar o ‘FIFA Peace Prize‘ inaugural ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A premiação ocorreu durante o sorteio da Copa do Mundo de 2026, em dezembro de 2025, em Washington D.C. A FIFA justificou a criação do prêmio como uma forma de reconhecer indivíduos que promovem a paz e a unidade globalmente.

Lise Klaveness tem sido uma voz crítica em relação ao prêmio, defendendo sua abolição para salvaguardar a neutralidade política da FIFA. Segundo Klaveness, o prêmio não possui “legitimidade”, não foi ancorado no Congresso da Fifa e está “claramente fora do mandato” da entidade.

A NFF solicitou ao comitê de ética que avalie se o presidente da FIFA violou o Artigo 15 dos estatutos da entidade, que exige que os oficiais do futebol permaneçam politicamente neutros.