NFL confirma volta ao estádio do Corinthians em 5 de setembro

Os fãs de futebol americano já podem comemorar a volta da NFL ao Brasil. A principal liga da modalidade no mundo confirmou nesta quarta-feira, 19, a volta à Neo Química Arena, estádio do Corinthians. O Los Angeles Charges, desta vez, será o mandante da partida. O time adversário ainda não foi divulgado.

Em setembro do ano passado, na abertura da temporada 2024/2025, o futuro campeão Philadelphia Eagles recebeu o Green Bay Packers diante de 47.236 torcedores. Na edição de outubro, de número 1516, PLACAR apontou “O País do Football” e lembrou que ‘o que parecia um sonho distante para os fãs da bola oval se concretizou e abriu portas para mais trombadas e touchdowns por aqui’.

“Após um primeiro jogo bem-sucedido e memorável no Brasil em 2024, estamos muito felizes em confirmar o retorno da liga a São Paulo, com o Los Angeles Chargers como time designado, dando continuidade a essa incrível história no mercado brasileiro”, disse o gerente-geral da NFL Brasil, Luis Martinez.

Segundo um levantamento da NFL, o Brasil tem 38 milhões de fãs, sendo 8,3 milhões desses considerados fanáticos. Os times desembarcaram com 36 toneladas de equipamentos para uma única partida. Além de São Paulo, Londres (dois no estádio do Tottenham e um em Wembley) e um jogo em Berlim, Madri, Melbourne e Dublin também receberão jogos nesta temporada.

Para a primeira partida, a capital paulista venceu a concorrência com as demais cidades por ter um aporte de 5 milhões de dólares (quase 28 milhões de reais) da prefeitura para vencer a concorrência. O Corinthians confirmou na época o aluguel de 500.000 dólares (2,7 milhões de reais) pelo evento. A atualização destes valores ainda não foi informada.

O gramado da Neo Química Arena chegou a ser criticado até por LeBron James, astro do basquete que estava acompanhando a partida pela TV. Antes ainda, a partida no estádio do Corinthians levantou polêmicas pelo desconforto com a cor verde, ligada ao rival Palmeiras.

Os jogos da NFL fora dos Estados Unidos são uma estratégia da liga para internacionalizar o esporte e aumentar as receitas.