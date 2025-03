Neymar revela que ajudou Messi ser campeão mundial

Durante sua participação no podcast Podpah, Neymar revelou que atuou como “professor” de Lionel Messi, ajudando-o a aprimorar sua técnica de cobranças de pênaltis. Essa orientação foi fundamental para o desempenho de Messi na Copa do Mundo de 2022, onde a Argentina conquistou o título mundial.

Messi comemora o terceiro gol da Argentina na final da Copa

Neymar e Messi: Parceria no PSG e além

A relação entre Neymar e Messi remonta aos tempos de Barcelona, onde formaram uma dupla ofensiva temida. Posteriormente, ambos se reuniram no Paris Saint-Germain (PSG), fortalecendo ainda mais sua parceria dentro de campo. Durante esse período, Neymar compartilhou seus conhecimentos sobre cobranças de pênaltis com Messi, contribuindo para a evolução técnica do argentino.

A importância das cobranças de pênaltis na carreira de Messi

As cobranças de pênaltis sempre foram um desafio para Messi, especialmente em momentos decisivos. A orientação de Neymar foi crucial para que Messi aprimorasse essa habilidade, refletindo diretamente em sua performance na Copa do Mundo de 2022.

Impacto na Copa do Mundo de 2022

A colaboração entre Neymar e Messi nos treinos de pênaltis teve um impacto significativo na Copa do Mundo de 2022. Messi demonstrou maior confiança e precisão nas cobranças, contribuindo para o desempenho excepcional da Argentina, que culminou na conquista do título mundial.