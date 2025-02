Neymar revela convite de Guardiola para jogar no Bayern de Munique

Neymar quase foi jogador do Bayern de Munique. Em entrevista ao podcast Podpah, nesta quinta-feira, 27, o atacante revelou que recebeu uma proposta de Pep Guardiola em 2012 para acompanhá-lo na temporada seguinte e ser a grande estrela da equipe alemã.

“Eu fui receber o prêmio Púskas, na Suíça. Eu estou no meu quarto (no hotel) e meu pai não parava de me ligar, era umas 02h da manhã. Atendi e ele: ‘estou indo aí, abre a porta’. Eu, de cueca e camiseta, abro a porta e está o meu pai com o Guardiola”, contou Neymar.

“Ele já tinha assinado com um time, mas não podia falar. E ele: ‘Eu quero que você venha comigo. Vou te fazer o melhor. Se você não fizer 60 gols no ano eu mudo de nome’. Começou a balançar, o cara às 03h da manhã falando isso tudo para mim”.

Guardiola revelou para Neymar ao final da conversa que estava indo para o Bayern de Munique. O técnico, no entanto, assumiu a equipe bávara na temporada seguinte, em 2013, quando Ney se transferiu para o Barcelona.