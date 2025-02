Neymar reencontra seu maior rival; o retrospecto contra o Corinthians

Corinthians e Santos se enfrentam na quarta-feira, 12, em um badalado clássico pela primeira fase do Campeonato Paulista, com Neymar como grande protagonista na Neo Química Arena, em São Paulo.

A partida marca o reencontro entre o craque santista e seu adversário mais frequente durante a passagem entre 2009 e 2013 – e também seu principal carrasco.

A partida e Itaquera será a 20ª de Neymar contra o Corinthians. Ele acumula seis vitórias, cinco empates e oito derrotas diante do maior rival, com quatro gols marcados e quatro assistências.

Em duelos decisivos, Neymar também tem retrospecto negativo contra o Timão, então dirigido por Tite. Foram três finais de Paulistão (derrotas em 2009 e 2013 e vitória em 2011), além da semifinal da Libertadores de 2012, vencida pelo rival.

Os primeiros encontros reservaram um duelo histórico entre a promessa santista e o veterano corintiano Ronaldo. O Fenômeno levou a melhor naquele Paulistão de 2009, com dois gols no primeiro jogo da final, na Vila Belmiro.

Em 2010, com 18 anos, Neymar teve seus primeiros momentos de destaque (e polêmicas) no clássico. Em um triunfo pelo Paulistão na Vila Belmiro, o jogador irritou o zagueiro Chicão ao aplicar um chapéu quando o jogo estava paralisado.

Na final do Estadual de 2011, o Santos levou a melhor com gol do título de Neymar, em falha do goleiro Júlio César.

Em 2012, Neymar foi alvo de críticas do técnico Tite, que o tratou como um “mau exemplo” em razão das simulações em campo:

“No jogo da Libertadores, o Emerson deu um carrinho imprudente e foi expulso. O Neymar caiu e rolou e quando o Emerson foi expulso, ele levantou e estava bom. Perder ou ganhar é do jogo, mas simular uma situação para levar vantagem não é. É mau exemplo para o garoto que está crescendo, para o meu filho”, disse Tite, na época. Anos depois, os dois trabalhariam juntos, em plena harmonia, na seleção brasileira.

O último duelo foi em maio de 2013, na final do Paulistão vencida pelo Corinthians na Vila. No jogo desta quarta, Neymar reencontrará um amigo, o holandês Memphis Depay, contra quem teve retrospecto positivo no futebol francês.

A lista de duelos de Neymar contra o Corinthians

Corinthians 1 x 0 Santos – 15ª rodada do Campeonato Paulista 2009 – 22/3/2009

Santos 1 x 3 Corinthians – Ida da final do Campeonato Paulista 2009 – 26/4/2009

Corinthians 1 x 1 Santos – Volta da final do Campeonato Paulista 2009 – 3/5/2009

Santos 3 x 1 Corinthians – 4ª rodada do Brasileirão 2009 – 31/5/2009

Corinthians 2 x 1 – 23ª rodada do Brasileirão 2009 – 2/9/2009

Santos 2 x 1 Corinthians (1 gol de Neymar) – 11ª rodada do Campeonato Paulista 2010 – 28/2/2010

Corinthians 4 x 2 Santos – 5ª rodada do Brasileirão 2010 – 30/5/2010

Santos 2 x 3 Corinthians (1 gol de Neymar) – 24ª rodada do Brasileirão 2010 – 22/9/2010

Corinthians 3 x 1 Santos – 9ª rodada do Campeonato Paulista 2011 – 20/2/2011

Corinthians 0 x 0 Santos – Ida da final do Campeonato Paulista 2011 – 8/5/2011

Santos 2 x 1 Corinthians (1 gol de Neymar) – Volta da final do Campeonato Paulista 2011 – 15/5/2011

Corinthians 1 x 3 Santos – 24ª rodada do Brasileirão 2011 – 18/9/2011

Santos 1 x 0 Corinthians – 12ª rodada do Campeonato Paulista 2012 – 4/3/2012

Santos 0 x 1 Corinthians – Ida das semifinais da Libertadores 2012 – 14/6/2012

Corinthians 1 x 1 Santos (1 gol de Neymar) – Volta das semifinais da Libertadores 2012 – 21/6/2012

Santos 3 x 2 Corinthians – 18ª rodada do Brasileirão 2012 – 19/8/2012

Santos 0 x 0 Corinthians – 10ª rodada do Campeonato Paulista 2013 – 3/3/2013

Corinthians 2 x 1 Santos – Ida da final do Campeonato Paulista 2013 – 12/5/2013

Santos 1 x 1 – Volta da final do Campeonato Paulista 2013 – 19/5/2013

(Fonte: ge)

Retrospecto de Neymar contra cada clube da Série A

Neymar estreou como profissional em 2009. Até trocar o Peixe pelo Barcelona, em 2013, o astro somou 136 gols e 63 assistências em 225 jogos.

O São Paulo foi a vítima principal de Neymar, com 9 gols marcados e 7 vitórias em 11 jogos.

Além de Fortaleza e Juventude, equipes que Neymar nunca enfrentou, apenas duas equipes nunca foram vazadas pelo craque: Mirassol e Sport. Outro recorte interessante é o do Ceará, que jamais foi derrotado por ele.

Neymar vs. Brasileirão 2025

– Corinthians: 19 jogos, 6 vitórias, 5 empates, 8 derrotas e 4 gols marcados

– ⁠Palmeiras: 12 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 5 derrotas e 7 gols marcados

– ⁠São Paulo: 11 jogos, 7 vitórias, 1 empate, 3 derrotas e 9 gols marcados

– ⁠Internacional: 7 jogos, 2 vitórias, 4 empates, 1 derrota e 5 gols marcados

– ⁠Atlético Mineiro: 7 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas e 6 gols marcados

– ⁠Fluminense: 6 jogos, 4 vitórias, 2 derrotas e 1 gol marcado

– ⁠Cruzeiro: 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota e 5 gols marcados

– ⁠Flamengo: 6 jogos, 1 vitória, 3 empates, 2 derrotas e 4 gols marcados

– ⁠Grêmio: 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 2 gols marcados

– ⁠Botafogo: 5 jogos, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas e 2 gols marcados

– ⁠Vitória: 4 jogos, 1 vitória, 2 empates, 1 derrota e 2 gols marcados

– ⁠Red Bull Bragantino*: 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota e 1 gol marcado

– ⁠Bahia: 3 jogos, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota e 2 gols marcados

– ⁠Vasco: 3 jogos, 1 vitória, 2 derrotas e 1 gol marcado

– ⁠Ceará: 2 jogos, 1 empate, 1 derrota e 1 gol marcado

– ⁠Sport: 2 jogos e 2 vitórias

– ⁠Mirassol: 1 jogo e 1 vitória

Neymar nunca enfrentou Fortaleza e Juventude

(Fonte: PLACAR)

* Neymar enfrentou o Red Bull Bragantino antes da equipe se tornar do Grupo Red Bull