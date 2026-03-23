Neymar iniciou um período estratégico de 10 dias sem jogos pelo Santos. O intervalo é visto como a última grande oportunidade para o atacante atingir a forma física ideal antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026.

O técnico Carlo Ancelotti optou por não incluir o camisa 10 na lista para os amistosos da seleção brasileira contra França e Croácia, realizados em março de 2026. Segundo o treinador, a ausência é motivada exclusivamente pelo condicionamento físico do atleta.

“Neymar pode estar na Copa do Mundo. Se ele chegar 100%, ele pode estar. Mas preciso de jogadores que estejam 100% agora”, explicou Ancelotti em coletiva. O jogador reiterou o compromisso com o trabalho diário no clube para recuperar seu espaço na equipe nacional.

O cronograma de treinos e a situação no Brasileirão

O hiato de jogos ocorre entre 22 de março e 2 de abril, período considerado crucial pela comissão técnica santista. O atacante foi poupado do confronto contra o Cruzeiro, válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, justamente para focar no recondicionamento e evitar sobrecarga.

A partida contra os mineiros, que terminou em 0 a 0 no Mineirão, marcou a reestreia do técnico Cuca no comando do Peixe. O resultado manteve o Santos na 15ª posição da tabela, com 7 pontos conquistados.

Qual o prazo para convencer a comissão técnica?

A contagem regressiva para o Mundial já começou. A lista definitiva da seleção brasileira será anunciada oficialmente em 18 de maio de 2026. Até essa data, Neymar terá aproximadamente 16 partidas potenciais pelo clube para demonstrar que está recuperado.