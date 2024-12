Neymar encerra 2024 com apenas dois jogos disputados

Neymar viveu em 2024 o pior ano de sua carreira como jogador. Cercado de problemas físicos, o astro do Al-Hilal, da Arábia Ssudita, e da seleção brasileira entrou em campo apenas duas vezes, sem gols nem assistências.

Após mais de um ano afastado dos gramados devido a uma lesão no joelho, o brasileiro voltou a atuar em outubro. Porém, após dois compromissos e apenas 42 minutos em campo, ele sofreu uma lesão muscular, que o afastou novamente das competições.

O atacante esteve em campo no dia 21 de outubro, na vitória por 5 a 4 contra o Al-Ain, entrando no segundo tempo. Em 4 de novembro, jogou contra o Esteghlal, mas deixou a partida antes do fim.

Sem estar inscrito no Campeonato Saudita, Neymar ficou restrito às competições continentais e sofreu com a falta de continuidade na temporada. Contudo, até então, sequer no torneio que reúne os melhores times da Ásia o jogador teve destaques.

Ainda se recuperando da ruptura no tendão da coxa esquerda, Neymar só deve voltar a atuar em fevereiro, quando a Champions da Ásia recomeça. O ano é tratado como crucial para o atleta que completará 33 anos visando o grande objetivo, a Copa do Mundo de 2026.