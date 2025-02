Petkovic revela que largaria o futebol se fosse Neymar

Neymar, um dos jogadores brasileiros mais talentosos da atualidade, retornou recentemente ao Santos após um período de altos e baixos em sua carreira internacional. Depois de brilhar no Barcelona e enfrentar desafios no Paris Saint-Germain e no Al Hilal, o craque brasileiro está de volta ao Brasil, atraindo atenção e gerando debates sobre seu futuro.

Publicidade

O retorno de Neymar ao Santos suscitou inúmeras discussões no mundo do futebol. Dejan Petkovic, ex-jogador e ídolo do Flamengo, expressou sua opinião sobre a decisão de Neymar em entrevista à ESPN, ressaltando sua preocupação com as críticas e expectativas que sempre acompanharam a carreira do jogador. Petkovic também compartilhou sua conversa com o pai de Neymar sobre a possibilidade dessa volta.

“Expectativa, essa palavra… expectativa nos leva à alegria ou à decepção. Criamos expectativas enormes pelo potencial, talento e capacidade do Neymar, de que ele viraria o melhor do mundo. Quando pisava na bola, se machucava, a decepção ficava muito grande, e as críticas aumentavam. Ele é um dos melhores jogadores brasileiros de todos os tempos. Mas a frustração é grande pela expectativa criada. Estava com o pai dele no ano passado, falando. A gente comentando se ele iria vir para o Brasil, para o Flamengo… Na conversa, eu disse: ‘Neypai, posso falar? Neymar virou tão grande que eu acho que ele não precisa disso. Se decide vir aqui, compra um clube, faz uma SAF e não se expõe às críticas. Não precisa. Mas o Neymar gosta de jogar. Quem sou eu para dar conselho dessa forma? Foi uma opinião. Eu não faria isso, jogaria bola com meus amigos. Mas ele tem objetivo. A Copa do Mundo de 2026. O objetivo de uma última Copa, que ele possa se sobressair e fazer aquilo que merece”

Publicidade

Neymar volta a jogar pelo Santos – Fonte: Instagram/@santosfc

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Por que Neymar decidiu voltar ao Brasil?

Após enfrentar dificuldades para manter um desempenho constante em seus últimos clubes no exterior, Neymar viu no retorno ao Brasil uma oportunidade de se reerguer. As lesões e os altos e baixos em campo influenciaram essa decisão, além da busca por um ambiente familiar e do desejo de estar mais próximo de sua origem. O retorno ao Santos simboliza também um recomeço, ainda que seja acompanhado por desafios significativos, como a exigência por parte da torcida e da mídia.

O que esperar de Neymar no Santos?

A expectativa em torno de Neymar é sempre alta. Seu retorno ao futebol brasileiro não é apenas visto como uma chance de se provar novamente, mas também como uma oportunidade de liderar sua equipe no Campeonato Paulista e outros torneios. Até agora, Neymar jogou três vezes desde seu retorno, mas ainda não conseguiu balançar as redes, o que aumenta a ansiedade entre os fãs e especialistas. O próximo jogo do Santos contra o Água Santa será crucial para perceber como Neymar se integrará ao time e buscará retomar sua melhor forma.

Publicidade

Qual é o objetivo final de Neymar?

Apesar das controvérsias sobre sua volta ao Brasil, o desejo de Neymar em disputar a Copa do Mundo de 2026 continua vivo. O objetivo é se destacar na competição que será, possivelmente, a última de sua carreira internacional. Petkovic destacou que Neymar precisa encontrar uma motivação interna semelhante à de Lionel Messi para alcançar a consagração desejada. A Copa do Mundo representa uma chance de redenção e de imortalizar seu legado no cenário do futebol mundial.

Com apenas 33 anos, Neymar ainda tem tempo para reescrever sua história e se firmar como um verdadeiro líder em campo. O Brasil, por sua vez, aguarda ansiosamente por essa possível transformação, enquanto observa cada passo do craque no Santos e sua busca por uma última glória mundial.