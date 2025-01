Neymar desembarca no Brasil; os detalhes de sua apresentação no Santos

Neymar está de volta ao Brasil. Fechado com o Santos, o astro desembarcou no país na manhã desta sexta-feira, 31, para assinar o contrato com a equipe que o revelou e ser apresentado para a torcida.

O jogador, familiares e amigos embarcaram em Riade, na Arábia Saudita, na noite da última quinta-feira, 30, em voo particular. Durante o trajeto, a aeronave fez parada em Lagos, na Nigéria, para abastecimento e seguir viagem rumo ao Brasil.

Assim, Neymar pousou por volta das 9h55 (de Brasília), no Aeroporto Catarina Executivo Internacional, em São Roque, no interior de São Paulo. Agora, a nova contratação do Alvinegro Praiano deve se locomover para Santos de helicóptero.

Após a assinatura do contrato firmando seu retorno, será apresentado à torcida, na Vila Belmiro. A festa confirmada pelo clube terá início às 16h e contará com a presença de cantores como Mano Brown, Projota, Mc Bin, Supla, Mc GP, Kayblack, Kyan, Mc WM, Mc Lon, Lito Nuwance, Dj Will e Kalfani, e Dj Luan.