Neymar: como foi o retorno do craque ao futebol

Neymar está de volta ao futebol. Depois de um ano em recuperação de uma grave lesão no joelho esquerdo, o camisa 10 entrou em campo nesta segunda-feira, 21, pela 3ª rodada da Champions da Ásia, na vitória do Al-Hilal por 5 a 4 sobre o Al-Ain.

O atacante brasileiro entrou aos 31 minutos do segundo tempo no lugar de Al Dawsari, que havia feito três gols. O brasileiro Renan Lodi havia aberto o placar para a equipe visitante.

Na melhor chance que teve, Neymar tabelou no ataque e chutou de esquerda para fora. O jogador ainda reclamou de desvio do goleiro, mas a arbitragem deu tiro de meta.

“Me sinto bem. É muito difícil, mas estou muito feliz. Estou de volta”, afirmou o atacante, em inglês, após a partida.

Nas últimas semanas, o atacante já havia contrariado as expectativas mais pessimistas e voltado a treinar com bola no time do técnico Jorge Jesus. Antes disso, a imprensa local havia especulado um possível retorno de Neymar para janeiro.

A festa para a volta do astro ao Al-Hilal só não foi completa pela falta do gol. Filha mais nova de Neymar, a pequena Mavie, que completou um ano no início do mês, estava pela primeira vez na vida na arquibancada de um estádio, no colo da mãe Bruna Biancardi.

