Nestor chora em despedida do São Paulo

Rodrigo Nestor, um dos talentos recentes mais promissores do São Paulo Futebol Clube, se despediu do time nesta quarta-feira. O meio-campista, cujo percurso começou nas categorias de base em Cotia, foi peça-chave na conquista inédita da Copa do Brasil e se prepara para um novo desafio: jogar pelo Bahia a partir de 2025. Sua transferência inclui a possibilidade de uma compra definitiva pelo Bahia, caso ele atinja certos objetivos.

Nestor, que compartilhou seu carinho pelo clube onde atuou por 11 anos, utilizou suas redes sociais para expressar sua despedida. Desde seu início nas categorias de base até sua participação no time principal, ele conquistou títulos significativos, como o Campeonato Paulista de 2021 e a Copa do Brasil de 2023.

As Conquistas de Rodrigo Nestor pelo São Paulo

Rodrigo Nestor teve um papel crucial no São Paulo. Sua assistência decisiva na final do Campeonato Paulista de 2021 contra o Palmeiras garantiu a vitória. Na Copa do Brasil de 2023, ele efetuou um gol marcante na final contra o Flamengo, solidificando seu status como herói do clube paulista. Com 158 partidas e 26 gols pela equipe principal, Nestor deixa um legado impressionante, comprovando desde as categorias sub-15, sub-17 e sub-20 seu potencial que se concretizou no profissional.

O Futuro de Rodrigo Nestor no Bahia

O próximo capítulo de Nestor será com o Bahia, começando em 2025. Acordou-se inicialmente um investimento de 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,4 milhões) por sua transferência. Caso ele atinja metas estabelecidas, o Bahia poderá adquiri-lo em definitivo por 4,7 milhões de euros (aproximadamente R$ 30 milhões). Esta mudança de clube representa uma nova etapa na carreira do jogador, onde ele busca enriquecer suas experiências e deixar sua marca.

O Bahia está apostando no talento e na capacidade de Nestor para ter um impacto significativo na equipe.

Possibilidade de Retorno ao São Paulo no Futuro

Durante sua declaração de despedida, Rodrigo Nestor não descartou um retorno futuro ao São Paulo. Com emoção, ele refletiu sobre suas conquistas e experiências no clube que considera como casa. Expressou orgulho pelas suas realizações com o Tricolor e deixou aberta a possibilidade de um dia voltar a vestir sua camisa.

Enquanto Nestor busca novos desafios no Bahia, os torcedores do São Paulo mantêm a esperança de um possível regresso desse talentoso jogador formado em Cotia.