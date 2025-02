Náutico se aproxima de venda da SAF

Nos recentes desenvolvimentos envolvendo o Clube Náutico Capibaribe, em um esforço para modernizar suas operações e atrair investimentos significativos, representações do clube estiveram em uma reunião decisiva com investidores interessados na aquisição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube. Esse encontro ocorreu em São Paulo e foi um marco significativo nas negociações contínuas, durando pouco mais de sete horas.

Publicidade

Esta potencial parceria visa não apenas reforçar o time dentro de campo, mas também trazer melhorias estruturais para o Estádio dos Aflitos e outros aspectos importantes do clube. As negociações estão caminhando para a assinatura de uma proposta vinculante, documento que cria obrigações mútuas entre o clube e os investidores, com previsão de assinatura na próxima semana.

NÁUTICO X SPORT – 05/03/2017 – CAMPEONATO PERNAMBUCANO

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

O significado da proposta vinculante para o Náutico

A proposta vinculante representa uma etapa clara de compromisso entre o clube e os investidores. Neste acordo, ambas as partes assumem obrigações que, se não cumpridas, podem resultar em penalidades financeiras significativas. No entanto, é importante salientar que a finalização do acordo depende ainda de duas etapas críticas: a aprovação pelo Conselho Deliberativo e por uma Assembleia Geral de Sócios do clube. Caso a venda não passe por estas aprovações, cláusulas de multa não são aplicadas, já que estas etapas são consideradas obrigatórias para o processo.

Quais são os principais objetivos do investimento?

O investimento proposto para a SAF do Náutico está centrado em três pilares essenciais. Primeiramente, há a injeção financeira para aliviar e quitar dívidas preexistentes do clube. Em segundo lugar, está a estruturação imobiliária, que inclui melhorias significativas no Estádio dos Aflitos e no centro de treinamento do clube. Por fim, o terceiro pilar envolve o aspecto esportivo, onde se busca montar um time competitivo e sustentável a longo prazo. Cada um desses pilares será administrado por diferentes grupos de investidores especializados em suas áreas específicas.

Quem está envolvido no futuro do futebol do Náutico?

Uma figura central na administração do departamento de futebol é Fransérgio Bastos, um ex-jogador e empresário bem conhecido no meio esportivo. Ele atua como CEO da Flashforward Group, uma agência de marketing esportivo, e traz sua experiência e redes de contatos para auxiliar o Náutico em seu desenvolvimento esportivo e gestão profissional. Ele, junto a outros investidores, espera-se que traga uma nova dinâmica ao clube, especialmente na formação de talentos e na competitividade do time principal.

Publicidade

Próximos passos e expectativas futuras

Agora, o foco se volta para a formalização da proposta vinculante e subsequentes apresentações detalhadas ao Conselho Deliberativo do clube, onde espera-se esclarecer todos os aspectos do projeto, incluindo valores envolvidos e a identidade dos principais investidores. Essa apresentação será crucial não apenas para convencer os conselheiros, mas também para garantir transparência e uma transição suave para essa nova fase na história do Náutico. O otimismo entre os envolvidos é palpável, e acredita-se que esse seja um passo necessário para garantir a sustentabilidade e o crescimento do clube tanto a curto quanto a longo prazo.