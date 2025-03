Mundial de Clubes terá nova regra para evitar cera de goleiros

A Associação Internacional de Futebol (IFAB) aprovou uma mudança na regra sobre o tiro livre indireto (reposição de bola). Os goleiros precisarão colocar a bola em jogo em no máximo oito segundos para evitar um escanteio para a equipe adversária. A mudança na lei 12.2 visa acabar com a cera dos jogadores e será testada inicialmente no Mundial de Clubes.

A regra atual prevê sete segundos de reposição ou um tiro livre indireto. Ainda assim, a regra raramente é aplicada pela arbitragem e os goleiros aproveitam o cenário para matar o tempo de jogo.

A nova mudança foi testada em competições sub-21 da Premier League, da Inglaterra, e também em Malta, e os resultados foram positivos. Em nenhuma vez os goleiros estouraram o tempo de oito segundos.

A regra será testada oficialmente no futebol profissional pela primeira vez no Mundial de Clubes. A competição tem início no dia 15 de junho e terá a participação de quatro clubes brasileiros: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras.

Outras mudanças de regras para a próxima temporada

A IFAB também confirmou algumas alterações de regras para a próxima temporada: