Mundial de Clubes: quanto cada clube vai receber de premiação

A Fifa divulgou nesta quarta-feira, 26, a premiação para os 32 participantes no novo Mundial de Clubes, que acontecerá entre 15 de junho e 13 de julho nos Estados Unidos. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, representantes brasileiros na competição, embolsarão 15,2 milhões de dólares cada (R$ 87,1 milhões pela cotação atual).

A cota de participação foi definida com base nos continentes. Os 12 representantes da Europa (Uefa), por exemplo, ganharão entre 12,8 e 38,1 milhões de dólares (R$ 73,3 e R$ 218,3 milhões de reais, respectivamente). O valor é definido com base em um ranking critérios esportivos e comerciais.

Os cinco clubes da América do Norte e Central (Concacaf), por sua vez, receberão 9,5 milhões de dólares cada (R$ 54,4 milhões), mesmo valor destinado aos quatro representantes da Ásia (AFC) e da Áfria (CAF). O Auckland City, único representante da Oceania (OFC), terá direito a 3,5 milhões de dólares (R$ 20 milhões).

Premiação por participação:

– Europa (Uefa): US$ 12,8 mi a US$ 38,1 mi

– América do Sul (Conmebol): US$ 15,21 mi

– América do Norte e Central (Concacaf): US$ 9,55 mi

– Ásia (AFC): US$ 9,5 mi

– África (CAF): US$ 9,55 mi

– Oceania (OFC): US$ 3,5 mi

Vale dizer que as premiações ainda podem aumentar para cada um dos participantes condicionados ao desempenho que terão.

Na fase de grupos, cada vitória dá direito a 2 milhões de dólares (R$ 11,4 milhões), enquanto o empate rende 1 milhão de dólares (R$ 5,7 milhões). Nos mata-matas, cada avanço de fase também assegura valores consideráveis. O campeão pode faturar até 125 milhões de dólares (R$ 716 milhões).

Premiação por fases:

– Grupos: US$ 2 mi por vitória e US$ 1 mi por empate

– Oitavas de final: US$ 7,5 mi

– Quartas de final: US$ 13,1 mi

– Semifinais: US$ 21 mi

– Vice-campeão: US$ 30 mi

– Campeão: US$ 40 mi

Clubes querem adiamento de jogos

Os representantes brasileiros enviaram na última sexta, 21, um ofício à CBF (Confederação Brasileira de Futebol) pedindo o adiamento de suas respectivas partidas válidas pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A alegação dos clubes é que a programação de jogos, prevista para os dias 11 e 12 de junho, prejudicaria a logística e preparação traçada para a disputa do novo Mundial de Clubes, que acontecerá entre 15 de junho e 13 de julho nos Estados Unidos. A intenção das agremiações é viajar já durante a Data Fifa, entre 2 e 10 de junho.

Na ocasião, o Botafogo e Fluminense receberão Mirassol e Ceará, respectivamente, ambos no Rio de Janeiro, o Palmeiras encara o Juventude, em São Paulo, enquanto o Flamengo precisará viajar até Recife para enfrentar o Sport. A entidade ainda não se pronunciou sobre a solicitação.

