O meio-campista Luka Modrić, capitão da seleção croata, participou do amistoso contra a Bélgica nesta terça-feira, 2, utilizando uma máscara facial preta. A partida, realizada no Stadion HNK Rijeka, na Croácia, faz parte da preparação final das equipes para a Copa do Mundo de 2026.

O uso do equipamento protetor por Modrić é uma medida de segurança após o jogador ter sido submetido a uma cirurgia em abril de 2026. Ele sofreu uma dupla fratura no osso zigomático, localizado na região do rosto, após um choque de cabeça com Manuel Locatelli durante o clássico entre Milan e Juventus.

A máscara tem a função de distribuir o impacto de possíveis novos choques, garantindo a segurança de Modrić enquanto a região facial se recupera completamente. Tanto a Croácia quanto a Bélgica já garantiram suas vagas na Copa do Mundo de 2026. A seleção croata integra o Grupo L do torneio, onde enfrentará Inglaterra, Gana e Panamá.

A estreia da equipe está marcada para 17 de junho contra a Inglaterra. Por sua vez, a Bélgica foi sorteada no Grupo G, ao lado de Egito, Irã e Nova Zelândia.