MLS: prognósticos para Columbus Crew x New York City; saiba onde assistir ao vivo

O embate entre Columbus Crew e New York City, marcado para o dia 22 de março de 2025, às 20h30, no MAPFRE Stadium, promete ser um dos destaques da Major League Soccer (MLS) nesta temporada. Com ambas as equipes buscando consolidar suas posições na tabela, o jogo é aguardado com grande expectativa pelos torcedores e analistas esportivos. Para quem não puder comparecer ao estádio, a partida será transmitida ao vivo pelo MLS Season Pass.

Jogadores do Columbus Crew – Fonte: Instagram/@columbuscrew

Qual é o desempenho recente do Columbus Crew?

Até o momento, o Columbus Crew tem se mostrado uma equipe competitiva na MLS 2025. Em quatro jogos disputados, o time acumula duas vitórias e dois empates, sem sofrer derrotas. Essa invencibilidade inicial reflete uma média de pontos por jogo de 2, o que coloca a equipe em uma posição confortável na tabela.

Ofensivamente, o Columbus Crew tem se destacado com seis gols marcados, resultando em uma média de 1.5 gols por partida. Defensivamente, a equipe também tem mostrado solidez, com apenas três gols sofridos, o que representa uma média de 0.75 gols por jogo. Esses números indicam um equilíbrio entre ataque e defesa, fundamental para manter a invencibilidade.

Como está o desempenho do New York City na temporada?

Por outro lado, o New York City apresenta uma campanha um pouco mais irregular. Em quatro partidas, a equipe conquistou duas vitórias, um empate e sofreu uma derrota, resultando em uma média de 1.75 pontos por jogo. O ataque do New York City também marcou seis gols, com uma média de 1.5 gols por partida, semelhante ao Columbus Crew.

No entanto, a defesa do New York City tem sido um ponto de atenção, com cinco gols sofridos, o que representa uma média de 1.25 gols por jogo. Essa vulnerabilidade defensiva pode ser um fator decisivo no confronto contra o Columbus Crew, que possui um ataque eficiente.

Quais são as expectativas para o jogo entre Columbus Crew e New York City?

As expectativas para o confronto entre Columbus Crew e New York City são de um jogo equilibrado, com ambas as equipes buscando a vitória. O Columbus Crew, jogando em casa, tem o favoritismo devido ao seu desempenho consistente e à invencibilidade na competição. A equipe deve adotar uma postura ofensiva, aproveitando a fragilidade defensiva do adversário.

Por outro lado, o New York City precisa ajustar sua defesa para conter o ataque do Columbus Crew e buscar explorar as oportunidades de contra-ataque. A equipe tem potencial para surpreender, mas precisará de uma atuação sólida em todos os setores do campo.

