Mirassol x Palmeiras: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Paulista

O confronto entre Mirassol e Palmeiras é um dos destaques da rodada final do Campeonato Paulista. O jogo, que acontece às 18h30 (horário de Brasília), não será transmitido em TV aberta. Para acompanhar a partida ao vivo, os torcedores precisarão acessar serviços de streaming de pay-per-view, como UOL Play, Nosso Futebol ou Zapping TV.

O Mirassol, jogando em casa, busca uma boa performance para encerrar a fase de grupos com chave de ouro. Já o Palmeiras, uma das equipes mais tradicionais do estado, quer garantir sua posição de destaque na competição.

Foto: JP Pinheiro/ Agência Mirassol



Siga o channel no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

Quais são os desfalques do Mirassol?

O Mirassol enfrenta desafios significativos devido ao desgaste físico e mental de seus jogadores, resultado de uma maratona de 11 jogos em apenas 33 dias. O técnico Eduardo Barroca confirmou duas ausências importantes: Walter, que está sob cuidados do departamento médico, e Neto Moura, que cumpre suspensão. A provável escalação inclui Alex Muralha no gol, com Lucas Ramon, João Victor, Alan Empereur e Reinaldo na defesa. No meio-campo, Roni, Danielzinho e Gabriel devem ser os titulares, enquanto Negueba, Clayson (ou Chico Kim) e Iury Castilho formam o ataque.

Quais são os desfalques do Palmeiras?

O Palmeiras também não estará com força total. Maurício, que se lesionou recentemente, é uma das baixas confirmadas e só deve retornar aos gramados em abril. A equipe provável conta com Weverton no gol, Marcos Rocha, Naves, Benedetti e Piquerez na defesa. Emi Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga devem compor o meio-campo, enquanto Facundo Torres, Estêvão e Flaco López são esperados no ataque.

Como estão as campanhas das equipes?

Nos últimos cinco jogos, tanto Mirassol quanto Palmeiras têm mostrado desempenhos variados, refletindo a competitividade do Campeonato Paulista. O Mirassol, apesar das dificuldades, tem se esforçado para manter uma posição respeitável na tabela. O Palmeiras, por sua vez, busca consolidar sua posição entre os líderes, aproveitando a força de seu elenco e a experiência em competições estaduais.

Para os torcedores que desejam mais informações sobre o Palmeiras, há a opção de se inscrever em canais de comunicação direta, como o WhatsApp, para receber notícias e atualizações em tempo real.