Mirassol, Sport e Ceará garantem acesso para Brasileirão 2025

O Campeonato Brasileiro da Série B chegou ao fim, neste domingo, 24, com direito a emoção. Na luta pelas três vagas restantes de acesso, as equipes que garantiram a presença no Brasileirão de 2025 foram Mirassol, Sport e Ceará.

Além dos três times que confirmaram a promoção, o Santos, campeão da competição, já havia alcançado o feito. O Peixe, no entanto, ainda foi protagonista da 38ª rodada, ao perder para o Sport e classificar o time pernambucano na 3ª colocação

O Mirassol, vice-campeão da Série B, não sofreu para confirmar o acesso. O clube do interior paulista venceu a Chapecoense e não dependeu de resultados alheios.

Já na luta pela última vaga, o acesso do Ceará reservou fortes emoções. O Vozão apenas empatou com o lanterna Guarani e dependeu de uma derrota do Novorizontino, quinto colocado, para o Goiás.

Desse modo, as quatro equipes que subiram e disputarão o Brasileirão de 2025 são Santos, Mirassol, Sport e Ceará. O Atlético Goianiense é o único que já teve seu rebaixamento para a segunda divisão confirmado.