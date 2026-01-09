O Mirassol não terá venda de ingressos para sua torcida ao longo da temporada 2026. O clube esgotou todos os passaportes que dão acesso aos jogos como mandante no ano, garantindo ocupação total do Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, antes mesmo do início das competições.

Ao todo, cerca de 6,5 mil passaportes foram comercializados. O pacote garante entrada em todas as partidas em casa do Mirassol em 2026, incluindo os jogos do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro, Libertadores e da Copa do Brasil.

Assim, com a venda total antecipada, o clube não abrirá bilheteria para torcedores mandantes em nenhuma rodada de 2026.

A venda de ingressos avulsos ficará restrita ao setor destinado aos visitantes, mantida nos mesmos valores praticados em 2025. A arquibancada azul, reservada à torcida adversária, comporta aproximadamente cinco mil pessoas. A capacidade total liberada pela Polícia Militar para o Maião é de pouco mais de 11 mil espectadores.

O clube informou que os torcedores que adquiriram o passaporte poderão revender entradas individuais, desde que respeitados os valores mínimos estipulados. Para a arquibancada descoberta, o preço não poderá ser inferior a R$ 37. Nas cadeiras numeradas, o valor mínimo autorizado é de R$ 74.

O Mirassol estreia oficialmente neste domingo, 11, no Maião, contra o São Paulo, pelo Campeonato Paulista.