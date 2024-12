Mercado: Paulinho, Oscar e outros possíveis ‘presentes de Natal’

A semana de Natal começou movimentada no mercado da bola, com anúncios e negociações importantes em curso. Clubes como Palmeiras, São Paulo e Bahia trabalham para reforçar seus elencos para 2025, e nomes de peso estão próximos de serem confirmados como “presentes” para as torcidas.

Publicidade

Paulinho no Palmeiras

O Palmeiras está prestes a oficializar a contratação do atacante Paulinho, do Atlético Mineiro, por 18 milhões de euros (cerca de 114,9 milhões de reais). Além do montante financeiro, o Verdão cedeu em definitivo os meio-campistas Patrick e Gabriel Menino ao Galo, mantendo parte dos direitos econômicos de ambos.

Paulinho, de 24 anos, assinará contrato até dezembro de 2029. O atacante, que passou por cirurgia na canela direita após marcar 19 gols na temporada 2024, é uma das esperanças do Verdão para a disputa do Mundial de Clubes de 2025. O jogador já está em São Paulo para exames médicos e gerou expectativa na torcida ao publicar nas redes sociais fotos a caminho da capital paulista, inclusive em um show musical no Allianz Parque.

Publicidade

Paulinho está no Allianz Parque 👀 pic.twitter.com/7VCE63d3pI — Central da SEP | Fan Account (@CentralDaSEP) December 22, 2024

Oscar no São Paulo

Do outro lado do muro, o São Paulo deve anunciar Oscar como sua primeira contratação de 2025. O meia, revelado pelo Tricolor e que fez carreira no futebol chinês, havia declarado anteriormente que não planejava voltar ao Brasil no próximo ano, mas mudou de ideia. A negociação foi confirmada por André Plihal, da ESPN, e outros veículos.

Oscar no São Paulo? Relembre a disputa judicial e sua saída do Tricolor

Pelas saídas, o Bahia está próximo de fechar com dois reforços do São Paulo. Michel Araújo, meia uruguaio, deve ser comprado por 2,7 milhões de euros (17,3 milhões de reais, e Rodrigo Nestor deve ser emprestado.