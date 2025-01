Mercado da Bola: quem chegou e quem saiu do seu time para 2025

Com a temporada 2025 do Brasileirão prestes a começar, os clubes da Série A já estão ativos no mercado de transferências. As equipes buscam fortalecer seus elencos, trazendo novos talentos ou liberando jogadores que não fazem mais parte de seus planos estratégicos. Este artigo oferece um resumo das transações mais impactantes envolvendo os times do campeonato, assim como as mudanças nas equipes técnicas.

Os clubes utilizam suas plataformas oficiais, como sites e redes sociais, para anunciar as mudanças em suas equipes. As movimentações variam conforme as necessidades e estratégias únicas de cada clube. Abaixo, destacamos os principais destaques das transferências na Série A do Brasileirão.

O Botafogo ainda precisa se reforçar e preencher lacunas

Campeão brasileiro e querendo manter a escrita, o Botafogo passa por um momento delicado. Até o momento, o clube não tem anúncio oficial de chegada, apenas a compra de Jeffinho em definitivo, que já estava no Lyon.

De saídas, o Botafogo registrou uma longa lista. Sendo:

Eduardo, meia, para o Cruzeiro

Gatito, goleiro, para o Cerro Porteño

Óscar Romero, meia, com contrato encerrado

Tchê Tchê, volante, para o Vasco da Gama

Marçal, lateral, com contrato encerrado

Rafael, lateral, aposentado

Adryelson, zagueiro, por fim de empréstimo do Lyon

Pablo, zagueiro, por fim de empréstimo do Flamengo

Hugo, lateral, para o Vitória

Além disso, o Botafogo também teve a saída do técnico Artur Jorge, e as prováveis saídas de Thiago Almada e Luiz Henrique.

Movimentações no Atlético-MG e Cruzeiro

O Atlético-MG tem sido ativo no mercado, com a contratação do meio-campista Gabriel Menino, de 24 anos, em um acordo até 2028. Outra adição importante foi Patrick Silva, também vindo do Palmeiras. Além disso, para 2025, o Atlético MG terá Cuca como novo treinador. Contudo, o clube viu a saída de:

Publicidade

Paulinho, atacante, para o Palmeiras

Eduardo Vargas, atacante, com contrato encerrado

Mariano, lateral, com contrato encerrado

Alan Kardec, ala, com contrato encerrado

O Cruzeiro fez contratações de peso, como a de Gabigol, que se juntou ao time em um contrato válido até 2028, reforçando seu ataque. Dudu, do Palmeiras, juntamente com Christian, Fagner e Eduardo, também se uniram à equipe. Fechando a lista de contratações, Rodriguinho veio do América MG e Bolasie do Criciúma. Além disso, o Lucas Villalba foi contratado em definitivo, após um período de empréstimo no clube. Nas saídas, o Cruzeiro perdeu os seguintes jogadores:

Ramiro, maia, para o Dallas

Wesley Gasolina, lateral, para o Athletic

Rafa Silva, atacante, para o Mirassol

Gabriel Veron, atacante, fim do empréstimo com o Porto

Álvaro Barreal, meia, fim do empréstimo com o Cincinnati

Atualizações no Flamengo e Fluminense

Para o Flamengo, a principal mudança foi a transferência de Gabigol para o Cruzeiro. David Luiz também deixou o clube após não renovar contrato. Sem novas contratações anunciadas, o Flamengo adota uma postura conservadora. O Fluminense, por outro lado, já anunciou um pacote de reforços, com: Hércules, Juan Freytes, Joaquín Lavega, Paulo Baya e Marcelo Pitaluga. De saídas, o clube registrou:

Felipe Melo, zagueiro, com contrato encerrado

Gabriel Pires, volante, para o Panserraikos

Diogo Barbosa, lateral, para o Fortaleza

Felipe Alves, goleiro, para o Noroeste

Marquinhos, atacante, fim do empréstimo com o Arsenal

John Kennedy, atacante, para o Pachuca

Vasco tem janela discreta nas chegadas

O Vasco da Gama, até o momento, só anunciou a chegada de Tchê Tchê para 2025, junto com o treinador Fábio Carille. Já nas saídas, o clube registrou:

Leo Pelé, zagueiro, para o Athletico PR

Galdames, volante, para o Independiente

Rossi, atacante, com fim de contrato

Robert Rojas, zagueiro, com fim de empréstimo

Preparações do Palmeiras e Corinthians

O Palmeiras fez movimentações estratégicas no mercado, com poucas mudanças, mas mudanças que podem mudar o patamar do clube para 2025. De chegadas, registrou Paulinho e Facundo Torres, dois atacantes. Já nas saídas, o clube perdeu nomes importantes:

Dudu, atacante, para o Cruzeiro

Gabriel Menino, volante, para o Atlético MG

Patrick Silva, volante, para o Atlético MG

Lázaro, atacante, fim do empréstimo com o Almería

Já no Corinthians, depois de um ano no melhor estilo ‘montanha-russa’, não registrou nenhuma chegada oficial até o momento, apenas a volta de empréstimo do zagueiro João Pedro, e a renovação do empréstimo do volante Maycon. Já de saídas, registrou:

Fagner, lateral, para o Cruzeiro

Matheus Araújo, meia, fim do empréstimo com o Ceará

Caetano, zagueiro, fim do contrato

Ruan oliveira, meia, fim do contrato

São Paulo surpreendeu com contratação de peso

O São Paulo, até o momento, registrou apenas uma chegada. No entanto, essa chegada foi do meia Oscar, que retornou ao clube após 14 anos. Além disso, registrou as seguintes saídas:

Galoppo, meia, para o River Plate

Wellington Rato, atacante, para o Vitória

Welington, lateral, para o Southampton

Rafilha, lateral, para o Coritiba

Jamal Lewis, fim de empréstimo com o Newcastle

Além disso, o clube ainda tem as saídas encaminhadas de Rodrigo Nestor e Michel Araújo, ambos para o Bahia, mas não foram oficialmente anunciadas.

Bahia ainda sem chegadas, Vitória com janela movimentada

O Bahia ainda não fez nenhum anúncio oficial para 2025, mas possui acertos encaminhados, faltando apenas o anúncio. Os nomes já encaminhados são: Erick, volante que vem do Athletico PR, Erick Pulga vindo do Ceará, Rodrigo Nestor e Michel Araújo vindo do São Paulo.

De saída, o Bahia registrou:

Miqueias, volante, emprestado para o Atlético MG

Adriel, goleiro, retornou ao Grêmio após fim de empréstimo

Cicinho, lateral, com contrato encerrado

Victor Cuesta, zagueiro, com contrato encerrado

Carlos de Peña, meia, com contrato encerrado.

Por outro lado, o Vitória tem uma janela com grandes movimentações. De chegadas, o clube registrou Wellington Rato, Hugo, Ronald, Bruno Xavier, Zé Marcos, Thiaguinho e Claudinho. Além disso, já tem acertos encaminhados com Fabrício Santos, Hugo e Val. Nas saídas, registrou:

Alerrandro, atacante, com fim de empréstimo

Luan, volante, com fim de empréstimo

Zé Hugo, atacante, com fim de empréstimo

PK, lateral, para o Paysandu

Willean Lepo, lateral para o Goiás

Muriel, goleiro, com fim de contrato

Fortaleza vem com grandes mudanças

O Fortaleza anunciou as chegadas de alguns jogadores, sendo: Dylan Borrero, Pol Fernández, Diogo Barbosa e Brenno. Junto a isso, não perdeu muitos jogadores, anotando apenas:

Hércules, volante, para o Fluminense

Maurício Kozlisnki, goleiro, para o Vila Nova

Dupla GreNal em momentos diferentes

O Grêmio, até o momento, registrou apenas uma chegada: a do lateral direito João Lucas, do Juventude. Além disso, vai ter Gustavo Quinteros como novo treinador para 2025. No entanto, perdeu um grande número de jogadores, sendo:

Reinaldo, lateral, para o Mirassol

Diego Costa, atacante, com contrato encerrado

Rodrigo Caio, zagueiro, com contrato encerrado

Rafael Cabral, goleiro, com contrato encerrado

Soteldo, meia, fim de empréstimo com o Santos

Geromel, zagueiro, aposentado

Fábio, lateral, aposentado

Por outro lado, o Internacional vive uma janela discreta, sem nenhum anúncio oficial de chegada de atletas. De saídas, o clube registrou apenas o fim de contrato do lateral Renê.

Juventude se reformula para 2025

Após se manter na Série A para 2025, o Juventude passa por uma grande reformulação do elenco, com muitas chegadas e muitas saídas. De chegadas, o clube teve: Vitor Pernambucano, Reginaldo, Marcão, Felipinho, Ênio. Das saídas, o clube registrou um número bastante alto, sendo:

Zé Marcos, zagueiro, para o Vitória

Gabriel Inocêncio, lateral, para a Chapecoense

Thiaguinho, volante, para o Vitória

Lucas Wingert, goleiro, para o Operário

Yan Souto, zagueiro, para o CRB

Lucas Barbosa, atacante, para o RB Bragantino

João Lucas, lateral, para o Grêmio

Luíz Oyama, volante, com empréstimo encerrado

Lucas Freitas, zagueiro, com empréstimo encerrado

Diego Gonçalves, atacante, para o Mirassol

Ronaldo, volante, com contrato encerrado

RB Bragantino com renovações importantes

Após se manter na Série A, o RB Bragantino registrou a chegada de Lucas Barbosa, Fernando e Isidro Pitta. De saídas, registrou:

Kevin lomónoco, zagueiro, para o Independiente

Raul, volante, para o Athletico PR

Ivan Cavaleiro, atacante, com fim do contrato

Lincol, meia, fim do empréstimo com o Fenerbahce

Mirassol, Santos, Sport e Ceará subiram e se reformulam para 2025

O Mirassol, estreante na série A, passa por uma grande reformulação para encarar o calendário da elite do futebol nacional. Nas chegadas, o clube registrou: Reinaldo, Matheus Davó, David Braz, Jemmes, Daniel Borges, Guilherme Pato e José Aldo. Além disso, o clube ainda contratou em definitivo o volante Neto Moura, e tem os acertos de Roni e Rafa Silva encaminhados. Por fim, a principal chegada foi do treinador Eduardo BarrocaDe saídas, o Mirassol anotou:

Fernandinho, atacante, para o Ceará

Dellatorre, atacante, para o Coritiba

Bruno Matías, volante, para a Chapecoense

Rodrigo Andrade, volante, para o Goiás

Marquinhos, atacante, para o Volta Redonda

Lucas Gazal, zagueiro, para o Atlético GO

Alex Silva, lateral, para a Portuguesa

Zé Mario, lateral, Ferroviária

Já o Santos, um dos maiores clubes do país que volta para a série A em 2025, a janela de transferência não tem sido muito animadora para os torcedores. Até o momento, a única chegada é a do técnico Pedro Caixinha, que estava no RB Bragantino. Como reforços naturais, Soteldo e Alfredo Morales voltam de empréstimo e devem ser usados. Luisão e Thaciano tem acertos encaminhados, mas sem anúncios até o momento. De saídas, o Santos teve:

Otero, meia, para o Nacional

Serginho, meia, para a Ponte Preta

Pedrinho, atacante, para o Lokomotiv Moscou

Laquintana, atacante, por fim de empréstimo

O leão está de volta à série A! O Sport, até o momento, registrou a chegada de Gustavo Maia, atacante, e a contratação em definitivo de Fabrício Dominguez, que estava no elenco por empréstimo. Além disso, Antônio Carlos e Hereda estão com acertos encaminhados. As saídas do Sport foram:

Felipinho, lateral, para o juventude

Allyson, zagueiro, para o Botafogo SP

Alisson Cassiano, zagueiro, para o Botafogo SP

Helibelton Palacios, lateral, por fim de empréstimo

Felipe, volante, por fim de empréstimo

Pedro Vilhena, meia, por fim de empréstimo

Wellington Silva, atacante, fim do empréstimo

Fabinho, volante, para o Retrô

O Ceará, também voltando para a Série A, tem uma janela bastante movimentada até o momento. O clube registrou as chegadas de: Éder, Fernando Sobral, Marllon, Nicolás, Dieguinho, Matheus Araújo, Fernandinho, Bruno Tubarão, Eilliam Machado. Além disso, possui acerto com Galeano, Pedro Henrique e Keiller. De sáidas, o Ceará teve:

Facundo Castro, atacante, para o Palestino

Jean Irmer, volante, para o Novorizontino

Cleber, atacante, para o Avaí

Yago, zagueiro, para o Londrina

Saulo Mineiro, atacante, para o Shangai Shenhua

Com diversas mudanças em andamento, a expectativa para o Brasileirão de 2025 é alta. As atuais movimentações no mercado de transferências deixam claro que os clubes estão prontos para apostar em novas estratégias e talentos, visando melhores resultados no campeonato. Agora, é aguardar para ver como essas adaptações refletirão no desempenho em campo ao longo da temporada.