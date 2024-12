Memphis: ‘Amaria jogar com Neymar no Corinthians’

Eleito melhor em campo na vitória do Corinthians sobre o Bahia na última terça-feira, 3, pela 37ª rodada do Brasileirão, após marcar dois gols, Memphis Depay comentou na saída da Neo Química Arena sobre seu recente encontro com Neymar.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

Os dois craques se encontraram nesta semana em São Paulo para uma partida de pôquer organizada por André Akkari, um astro do jogo de cartas.

Memphis não falou sobre o que conversou com Neymar, mas revelou ter o desejo de jogar ao lado do brasileiro no Corinthians: “Ney sabe o que falei para ele. É entre nós, mas, claro, ele é importante para o país, superestrela, tem toda a habilidade para levar o Brasil ao título da Copa. Amaria jogar com ele no Corinthians”, afirmou, em entrevista ao grupo Globo na zona mista.

Publicidade

A passagem de Memphis pelo Brasil

O holandês já balançou as redes seis vezes na Série A do Brasileirão desde que chegou ao Timão, superando nomes como Calleri, do São Paulo, e Bruno Henrique, do Flamengo, com bem menos jogos realizados. Além da boa média de gols, ele já distribuiu quatro assistências, em 13 partidas.

Memphis afirmou que não esperava viver um momento tão bom quando chegou ao Brasil: “Estou muito feliz de estar aqui. Vim com zero expectativas, para ajudar e aproveitar minha carreira. Quero agradecer aos torcedores que me receberam muito bem. Gosto muito das pessoas deste país”, disse.

Ao lado do holandês, Yuri Alberto cresceu muito de rendimento. Os dois atacantes levaram o Corinthians a oito vitórias seguidas no Brasileirão. Feito inédito na história do clube.