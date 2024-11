Mascherano deve assumir como treinador do Inter Miami

O Inter Miami, time que conta com o craque argentino Lionel Messi, está próximo de anunciar a contratação de Javier Mascherano, 40, para assumir a vaga deixada por Gerardo Tata Martino. A informação é do jornalista César Luis Merlo.

O ex-zagueiro e volante era treinador da seleção sub-23 da Argentina, e foi vice-campeão das Olimpíadas de Paris 2024, após perder para a Espanha na final do campeonato.

Atualmente, o Miami conta com ex-jogadores do Barcelona no elenco, que jogaram com Mascherano na equipe catalã. Além de Messi, Luis Suárez, Jordi Alba e Sergio Busquets são alguns deles.

O time da Florida é o atual campeão da Leagues Cup, que equivale à temporada regular da Major League Soccer (MLS). Na fase de playoffs, o Inter Miami foi eliminado, no terceiro jogo de uma disputa melhor de três, pelo Atlanta United.

A carreira de Mascherano

O argentino surgiu no River Plate, em 2004, onde ficou até 2005. Da Argentina, saiu para o Corinthians, do Brasil onde atuou por apenas 28 jogos.

Depois, foi para o futebol inglês. Pelo West Ham, fez apenas sete jogos antes de ir para o Liverpool, na primeira grande chance na Europa. Nos Reds, atuou em 139 jogos e marcou dois gols.

Depois passou pelo Barcelona, onde conquistou a Champions League ao lado dos agora companheiros de Inter Miami. No Barça, o zagueiro fez 334 jogos e marcou um gol.

No final da carreira, teve uma breve passagem pela China, pelo Hebei FC, antes de retornar à Argentina para jogar pelo Estudiantes, por 11 jogos, até se aposentar, em 2021.

