Marcelo participa de torneio da Federação Mundial de Poker

A WPF (World Poker Federation) organizou, no último sábado, 16, um campeonato de poker no WTC Sheraton, em São Paulo. Entre os nomes, destaque para Marcelo, ex-jogador de Fluminense, Real Madrid e seleção brasileira, Igão e Mítico, apresentadores do podcast Podpah, e Mariana Spinelli, apresentadora do canal ESPN.

Publicidade

Cerca de 70 convidados participaram do torneio e concorreram a diversas premiações. Outros atletas e figuras conhecidas do esporte também estiveram presentes, caso de Bruno Soares, tenista profissional e campeão do Australian Open. Além deles, o empresário André Akkari, jogador profissional de poker e CEO da FURIA eSports, marcou presença.

O evento contou com o apoio de grandes instituições do poker, como BSOP, PokerStars, Suprema Poker e H2 Club. Leonardo Cavarge, CEO da WPF, idealizadora e organizadora do evento, ressaltou a importância da cerimônia: “Ficamos muito felizes em reunir tantas personalidades de diferentes áreas para celebrar o poker. Este evento refletiu a essência e busca expandir o alcance da modalidade, se aproximando de grandes atletas, celebridades e entusiastas”.

Publicidade

No mesmo dia, os executivos da IMSA (International Mind Sports Association) também compareceram ao evento. A entidade internacional promoveu uma assembleia com o objetivo de um parecer final sobre o reconhecimento do poker como um esporte da mente. Assim, podendo ser enquadrado ao lado de xadrez e de eSports.