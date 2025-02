Marcelo, ex-Real Madrid e Fluminense, anuncia aposentadoria aos 36 anos

O lateral-esquerdo Marcelo anunciou na manhã desta quinta-feira, 6, a sua aposentadoria do futebol aos 36 anos. Um dos maiores nomes da sua geração na posição, o ex-Real Madrid, Fluminense e seleção brasileira citou os inúmeros títulos que ganhou na carreira em vídeo de despedida.

Em sua conta nas redes sociais, Marcelo lembrou os cinco títulos de Champions League com o Real Madrid (2014, 2016, 2017, 2018 e 2022) e a Libertadores com o Fluminense (2023). Pela seleção brasileira, ainda foram duas medalhas olímpicas (prata em Londres 2012 e bronze em Pequim 2008) e uma Copa das Confederações (2013).

“Minha história como jogador de futebol termina aqui, mas ainda tenho muito para dar ao futebol”, disse o jogador, em vídeo no qual repassou a sua carreira, com imagens de onde jogou.

Marcelo estava sem clube desde quando deixou o Fluminense em dezembro de 2024. Na ocasião, o lateral-esquerdo teve uma discussão acalorada com o técnico Mano Menezes à beira do campo, no Maracanã, em partida contra o Grêmio. O relacionamento dos dois já não era dos melhores.

O jogador foi revelado pelas categorias de base do Fluminense e logo foi transferido para o Real Madrid. Então com 18 anos, visto como sucessor do histórico ídolo Roberto Carlos, foi ganhando o seu espaço no clube e chegou à seleção brasileira principal. Depois de 16 anos no clube merengue, teve uma passagem apagada pelo Olympiacos e voltou ao clube que o revelou.