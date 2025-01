Mano Menezes aponta fator determinando para Fluminense segurar Arias

Jhon Arias é uma das figuras centrais no Fluminense neste início de temporada, gerando debates sobre seu futuro no clube. O técnico Mano Menezes expressou seu desejo de contar com o jogador colombiano na temporada de 2025, em meio a potenciais ofertas de clubes internacionais.

Com contrato válido até meados de 2026, Arias é considerado uma peça-chave no elenco do Fluminense, segundo Menezes, que espera que o jogador permaneça comprometido com o clube. No entanto, o desejo do atleta de atuar no exterior, especialmente na Europa, é reconhecido pelo técnico como um aspecto fundamental que pode influenciar sua saída.

“Tem uma situação que é de domínio público, que o presidente (Mário Bittencourt) sempre deixou bem claro, que é mais ou menos a mesma situação do André, que saiu no ano passado. É o desejo do jogador (jogar fora do país). Quando é o desejo do jogador e você teve ganho esportivo, como o Fluminense teve com o Arias, você estabelece uma relação boa entre as partes. É isso que vai ser determinante para o futuro dele”

A Visão de Mano Menezes sobre Arias

Em entrevista recente, Mano Menezes abordou o futuro de Jhon Arias, ressaltando que o desejo do atleta de explorar ligas estrangeiras impactará suas decisões. Situação semelhante ocorreu com André, que partiu para o Wolverhampton em 2024. A sólida relação entre o Fluminense e Arias, marcada por significativas conquistas esportivas, será essencial na definição de seu futuro.

Arias tem tido um impacto significativo no Fluminense desde sua chegada em 2021, participando de conquistas importantes como o bicampeonato carioca em 2022 e 2023 e a vitória na CONMEBOL Libertadores em 2023, consolidando sua influência no time.

Destaques de Arias no Fluminense

Desde sua integração ao Fluminense, Arias tem exibido habilidades excepcionais em campo. Em 2024, a equipe enfrentou desafios no Brasileirão, mas o desempenho de Arias brilhou, com 14 gols e 8 assistências em 51 jogos. Sua profissionalismo e habilidade de decisão o tornaram um alvo desejado por diversos clubes.

O Fluminense, atento à qualidade e ao papel crucial de Arias, deseja mantê-lo no clube pelo maior tempo possível. As conquistas até agora demonstram a dedicação e o talento do jogador, que rapidamente se tornou uma referência no time e no cenário do futebol brasileiro.

Próximos Compromissos do Fluminense

O Fluminense dá início ao ano com jogos no Campeonato Carioca. O time enfrentará o Sampaio Corrêa-RJ em casa no dia 12 de janeiro, seguido por uma partida fora contra o Volta Redonda no dia 15. Posteriormente, recebe o Maricá em 18 de janeiro. Esses confrontos darão início a uma nova fase para o clube na temporada 2025.

A presença de Arias nesses jogos poderá indicar seu compromisso contínuo com o Fluminense, enquanto as discussões sobre seu futuro seguem em aberto.