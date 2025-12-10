O Fluminense lamentou nesta quarta-feira, 10, a morte de Manfrini. O ex-jogador, de 75 anos, ídolo do clube na década de 70 morreu em São Paulo. A causa não foi divulgada.

Antônio Manfrini Neto foi bicampeão carioca pelo Fluminense (1973 e 1975) tendo, inclusive, marcado gols importantes nas campanhas. O meia-atacante surgiu na Ponte Preta, brilhou também por Palmeiras, Botafogo e encerrou a carreira no Juventus.

“O Fluminense Football Club lamenta profundamente o falecimento de Antônio Manfrini Neto, o Manfrini, bicampeão estadual pelo Flu em 1973 e 75. Pelo Fluminense, Manfrini disputou 157 jogos e marcou 62 gols”, escreveu o Fluminense nas redes sociais.

A Ponte Preta também prestou homenagem ao jogador campeão paulista da divisão de acesso em 1969.

“A comunidade pontepretana, enlutada, presta suas condolências aos amigos e familiares de Manfrini”, escreveu a Ponte.