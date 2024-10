Mancha Verde, do Palmeiras, é proibida de entrar nos estádios

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou nesta quarta-feira, 30, que vai acatar a recomendação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) para proibir a entrada da torcida organizada Mancha Alvi Verde, do Palmeiras, nos estádios de futebol em partidas realizadas no estado.

A restrição é por tempo indeterminado e inclui qualquer item que identifique a organizada. Peças como faixas, bandeiras e uniformes não terão entrada permitida.

A medida foi tomada após uma emboscada da Mancha a um ônibus com integrantes da Máfia Azul, torcida organizada do Cruzeiro. No último domingo, 27, o episódio de violência ocorreu na rodovia Fernão Dias, em Mairiporã.

O veículo contava com torcedores que haviam assistido ao jogo da Raposa contra o Athletico Paranaense, em Curitiba, pelo Brasileirão. O ataque deixou 17 pessoas feridas e uma morta.

Outras sanções

Além disso, a Polícia Civil e o Ministério Público solicitaram à Justiça a prisão temporária, por 30 dias, de seis integrantes da torcida organizada. Os membros fazem parte dos oito já identificados pela Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade).

A solicitação das prisões foi apoiada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MP, que também está acompanhando as investigações. Nesse sentido, para identificar outros envolvidos, as autoridades estão analisando gravações de câmeras de segurança e vídeos que circulam nas redes sociais.