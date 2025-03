Maior campeão, Corinthians chega ao 31º título paulista; lista

O Corinthians é o campeão paulista de 2025. Ao empatar em 0 a 0 com Palmeiras na final desta quinta-feira, 27, com brilho do goleiro Hugo Souza, o Timão chegou a 31 títulos, evitou o inédito tetracampeonato do rival, e se isolou na lista de maiores vencedores do Estadual.

O Alvinegro também encerrou um jejum que completava seis anos. O último troféu havia sido em 2019, também de um Paulistão, na ocasião diante do São Paulo. Talles Magno e Yuri Alberto, com cinco gols, foram os artilheiros do Timão na competição, cinco atrás do líder geral, Guilherme do Santos.

Agora, o Corinthians atualizou sua lista de edições de Campeonatos Paulistas vencidos:1914, 1916, 1922, 1923, 1924, 1928, 1929, 1930, 1937, 1938, 1939, 1941, 1951, 1952, 1954, 1977, 1979, 1982, 1983, 1988, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2009, 2013, 2017, 2018, 2019 e 2025.

O 31º título de Paulistão consolidou ainda mais a liderança na lista de campeões. O segundo maior vencedor é o Palmeiras, com 26. O Verdão perdeu a chance de igualar o Paulistano de 1919, até hoje o único tetracampeão paulista consecutivo.

Os maiores campeões do Paulistão