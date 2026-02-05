O Flamengo segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, 4, o Rubro-Negro estreou na competição dentro do Maracanã e frustrou o torcedor ao ficar no empate por 1 a 1 com o Internacional. Com isso, a equipe carioca já soma quatro jogos sem vitória na temporada, lutando contra o rebaixamento no estadual e contando a perda do título da Supercopa do Brasil.

Má fase: a sequência negativa do Flamengo

“Hoje ficou muito evidente que falta um pouco da parte física dos jogadores. Como eles ainda não estão bem fisicamente ainda, da forma que eu espero que estejam e que eles estão acostumados a jogar, estão chegando na pressão de forma atrasada, a bola está escapando um pouco do pé, e isso também está ligado com o mental, com decisões erradas. Você cansa mais, pensa pior, toma decisões erradas”, explicou Filipe Luís, na coletiva após o jogo.

O técnico ainda completou: “Pelo que eu conheço deles, ainda vai demorar um pouquinho, mas não tenho dúvidas que estamos no caminho, os jogadores já estão melhorando e vamos voltar”.

O Flamengo começou a temporada disputado o Campeonato Carioca com o time sub-20, enquanto o elenco principal se preparava para a estreia no Brasileirão e a disputa na Supercopa do Brasil. No entanto, o mal desempenho no estadual acelerou o retorno.

Desde então, o Fla venceu somente um jogo na temporada: o clássico contra o Vasco. Na sequência, perdeu para o Fluminense, estreou com derrota para o São Paulo no Brasileirão, perdeu o título da Supercopa para o Corinthians, e empatou agora com o Internacional.

O resultado dentro do Maracanã gerou vaias da torcida, principalmente após o apito final. O técnico Filipe Luís também comentou sobre a impaciência e ansiedade do torcedor com o início de temporada.

“A resposta tem que ser dada no campo e não veio. O torcedor tem todo direito, e entendemos. Todos nós estamos preocupados com essa performance, mas eu estou muito seguro de que o time conseguirá recuperar essa falta de força física, voltará a performar da forma que eu espero, que foi a forma que a gente acabou ano passado”.

Lucas Paquetá e a estreia frustrante

“Longe de ser o início que eu imaginava com essa camisa. Queria agradecer a todos pelo apoio e carinho a minha volta ao Maracanã! É sempre único vestir essa camisa! Trocaria qualquer coisa pela vitória! Precisamos melhorar e vamos trabalhar muito pra voltar a vencer”, escreveu Paquetá.

O meia já havia entrado em campo na finalíssima da Supercopa do Brasil, inclusive desperdiçando uma chance clara no final do jogo contra o Corinthians, que forçaria o empate.