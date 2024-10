Lucas é enfático sobre torcida mais impressionante do Brasil

Desde que voltou ao Brasil, Lucas Moura tem vivido o cenário futebolístico nacional com intensidade, especialmente em sua atuação no São Paulo. Em declarações recentes, o meia destacou a transformação que notou na torcida do clube, enaltecendo seu desempenho impressionante durante as partidas no Morumbi. Desde sua saída, no final de 2012, Lucas observou uma mudança significativa no comportamento dos fãs.

Durante uma entrevista ao canal de Fernando Moura, Lucas expressou sua admiração pelo apoio crescente dos torcedores nos últimos anos. Ele mencionou que a presença e o entusiasmo da torcida têm transformado o Morumbi em um verdadeiro caldeirão de emoções, oferecendo um incentivo adicional para o time em campo.

“O que a torcida tem feito, a torcida tem abraçado o time nos últimos anos que é um absurdo, é diferente. Esse jogo com o Botafogo estava lotado, bonito, fomos buscar o empate e perdemos ali nos pênaltis. Foi doloroso, dia seguinte caiu a ficha e fiquei acabado” .

Desafios Enfrentados por Lucas Moura no São Paulo

Desde seu retorno, Lucas enfrentou momentos desafiadores, incluindo um pênalti decisivo perdido nas quartas de final da Libertadores de 2025, em uma partida tensa contra o Botafogo no Morumbi. Ele compartilhou suas frustrações sobre esse momento, mas reafirmou seu compromisso em superar os obstáculos e continuar lutando. Para ele, o verdadeiro triunfo está em vencer as dificuldades e erguer-se após cada queda.

Além do pênalti, Lucas recorda uma oportunidade perdida contra o Atlético Mineiro, momentos antes de o adversário selar a vitória. Apesar dos reveses, seus números na temporada foram impressionantes: ele disputou 40 jogos, marcou 12 gols e fez oito assistências, comprovando sua importância e consistência em campo.

Influência do Trio Lucas, Luciano e Calleri

Lucas não atua sozinho na missão de levar o time adiante. Juntamente com Luciano e Calleri, formou um trio crucial para os gols do São Paulo em 2025, sendo responsáveis por 51% das finalizações bem-sucedidas da equipe. Contudo, diferente de temporadas anteriores, como a de 2023 quando o time venceu a Copa do Brasil, faltaram gols decisivos este ano.

Determinado, ele promete seguir trabalhando arduamente para enfrentar os desafios atuais e contribuir para que o clube alcance novas conquistas. Para ele, o futebol é feito de altos e baixos e, nesta temporada, a vitória não sorriu para eles.

Compromisso de Lucas Moura Com o Futuro

Lucas Moura destacou que sua trajetória é marcada por desafios, mas mantém-se firme em seu compromisso de superá-los. Ele vê cada derrota como uma chance de aprendizado e crescimento. O meia está decidido a continuar se dedicando para ajudar o São Paulo a alcançar novos horizontes, movido pelo espírito combativo e resiliente que o tem guiado.

Assim, Lucas Moura demonstra uma postura de liderança, inspirando sua equipe e torcedores a manterem a esperança e motivação mesmo diante das dificuldades. Essa determinação reflete a essência de um atleta que vive intensamente a paixão pelo futebol.