Lucas diz que sonha com voltar para Seleção

Em recente entrevista, após a vitória do São Paulo sobre o Corinthians por 3 a 1 no Paulistão, o jogador Lucas Moura revelou seu desejo de retornar à seleção brasileira. O meia-atacante destacou-se durante a partida com uma atuação memorável, marcando dois gols e chamando a atenção do treinador da seleção, Dorival Júnior, presente no estádio. Lucas expressou sua aspiração em voltar a vestir a camisa da seleção nacional, ressaltando que este é um de seus principais objetivos futuros.

Lucas Moura enfatizou a importância de trabalhar passo a passo para atingir essa meta. Embora ainda seja o início da temporada, ele mantém a esperança de que suas performances possam lhe proporcionar outra chance de representar o Brasil em campo. A presença de Dorival Júnior no estádio reforçou ainda mais essa ambição, já que ambos compartilham um histórico de trabalho na equipe paulista.

“Sobre a presença de Dorival (no Morumbis), a seleção sempre foi um objetivo meu, mas tem muita coisa pela frente. É começo de temporada, continuar trabalhando passo a passo. Quem sabe pinta uma oportunidade novamente…”, disse em entrevista após o jogo.

Lucas Moura e Oscar após vitória no Majestoso – São Paulo/X



Como Lucas Avaliou seus Gols na Partida

Durante a entrevista, Lucas Moura foi questionado sobre qual dos seus gols ele mais apreciou na competição. O meia-atacante surpreendeu ao escolher o primeiro gol, marcado de cabeça após um escanteio cobrado por Oscar, em detrimento do segundo gol, ainda mais estético. Lucas explicou que gostou do tempo perfeito que encontrou na bola, considerando-o um dos seus gols favoritos.

Embora não seja conhecido por marcar muitos gols de cabeça, Lucas expressa um carinho especial por esses lances, destacando alguns momentos memoráveis em sua carreira. Ele ressaltou a satisfação de poder contribuir de maneira significativa para a vitória de sua equipe e o valor de desempenhar um papel fundamental em jogos importantes.

Qual é o Impacto do Retorno de Oscar ao São Paulo?

A partida também marcou o reencontro de Lucas Moura com Oscar, seu companheiro de base, que após uma passagem significativa pela Europa, retornou ao São Paulo. Oscar foi responsável pela assistência no primeiro gol de cabeça de Lucas, mostrando sua habilidade técnica e experiência no campo.

Lucas Moura falou com entusiasmo sobre jogar novamente ao lado de Oscar, destacando a qualidade e a elegância que o meia agrega ao time. A parceria entre os dois jogadores promete elevar o nível de desempenho do São Paulo, trazendo de volta uma dinâmica poderosa vista em seus anos de formação.

Quais São as Expectativas para o Futuro de Lucas Moura?

Com o início da nova temporada e suas atuações impressionantes, as expectativas para o futuro de Lucas Moura são positivas. O jogador parece estar no caminho certo para alcançar seus objetivos, incluindo um retorno ao time nacional. Sua determinação e trabalho árduo em campo poderão ser fatores decisivos para concretizar seu desejo de vestir novamente a camisa verde e amarela.

Por enquanto, Lucas continua focado em melhorar sua performance no São Paulo, contribuindo significativamente para o sucesso do time na temporada. A presença de jogadores talentosos como Oscar favorece o desenvolvimento do elenco e fortalece as chances do time se destacar nas competições.