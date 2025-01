Locutor Léo Batista morre aos 92 anos no Rio

Uma das vozes mais marcantes do jornalismo esportivo se calou neste domingo, 19, no Rio de Janeiro. O apresentador e locutor Léo Batista, de 92 anos, morreu após complicações de um quadro de câncer no pâncreas. A TV Globo confirmou a morte do funcionário.

Léo Batista estava internado no hospital Rios D’Or, em Jacarepaguá. Ainda não há informações sobre o velório e o enterro.

Nascido em Cordeirópolis, no interior de São Paulo, João Baptista Belinasso Neto começou a narrar partidas de futebol no rádio ainda na década de 1950. Já nos anos de 1970, ingressou na TV Globo, participando das transmissões de Copas e Olimpíadas.

O locutor, que anunciou o suicídio de Getúlio Vargas e a morte de Ayrton Senna, também ficou marcado por emprestar a sua voz para a narração dos gols no Fantástico e ancorar o Globo Esporte. Na programação da emissora, ainda narrou boxe, São Silvestre, entre outros eventos.

Botafoguense de carteirinha, nunca escondeu a sua admiração por Mané Garrincha. O clube também homenageou o locutor nas redes sociais.

Em 2024, o canal SporTV lançou o documentário Léo Batista — A Voz Marcante, de direção de Kizzy Magalhães, com depoimentos de colegas de TV Globo. O filme foi uma forma de homenagear o profissional pelos 76 anos de jornalismo esportivo.

