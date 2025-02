Lima, ídolo do Santos, morre aos 83 anos

O ex-jogador Lima, que fez história no Santos nas décadas de 1960 e 1970, morreu nesta segunda-feira, 3, aos 83 anos. A informação foi confirmada pelo Peixe nas redes sociais. O Coringa, como era conhecido por atuar em várias funções em campo, trabalhava nas categorias de base da equipe.

Antônio Lima dos Santos nasceu em São Sebastião do Paraíso (MG). Como jogador do Peixe, atuou em 692 partidas, tendo marcado 63 gols e conquistado 22 títulos, entre eles as duas Libertadores e os dois Mundiais (1962 e 1963), além de seis títulos de Brasileiro (1961, 1962, 1963, 1964, 1965 e 1968) e sete de Paulistão (1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968 e 1969).

“O Santos FC lamenta profundamente o falecimento de Lima, um dos grandes Ídolos Eternos da nossa história. Nossos sentimentos aos familiares e amigos desta lenda alvinegra”, escreveu o Santos nas redes sociais.

Lateral-direito, esquerdo, zagueiro e volante, Lima inclusive foi capa de PLACAR em novembro de 1971, com a manchete “Lima FC”. Na foto com o time posado do Santos, dez Lima e só o goleiro Agustín Cejas.

“Palavras não serão suficientes para explicar a saudade que sentiremos do nosso ídolo. Obrigado por tudo, Seu Lima. Seu legado será honrado e respeitado para sempre. Descanse em paz”, diz o texto do Santos.