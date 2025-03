Liga MX 2025: Pumas UNAM recebe CF Monterrey em jogo decisivo; confira onde assistir

O Campeonato Mexicano, também conhecido como Liga MX, traz um confronto interessante entre Pumas UNAM e CF Monterrey. A partida acontece neste sábado, 16 de março de 2025, às 21h, no Estadio Olímpico Universitário, na Cidade do México. Este jogo é parte da 12ª rodada do Clausura, e ambas as equipes buscam melhorar suas posições na tabela.

Publicidade

O Pumas UNAM, que joga em casa, está atualmente na 11ª posição e precisa de uma vitória para se aproximar da zona de classificação. Já o CF Monterrey ocupa a 9ª colocação e também busca subir na tabela para consolidar sua posição entre os classificados. A expectativa é de um jogo equilibrado, com ambas as equipes motivadas a conquistar os três pontos.

Sergio Ramos pelo Monterrey – Fonte: Instagram/@monterreyespasion

Como estão as equipes para o confronto?

O momento das equipes na Liga MX é crucial para entender o que esperar deste confronto. O Pumas UNAM, com uma campanha irregular, vê nesta partida uma oportunidade de se recuperar e se aproximar dos líderes. Por outro lado, o CF Monterrey, com um desempenho um pouco melhor, busca se firmar entre os primeiros colocados e garantir uma vaga nos playoffs.

Publicidade

Nos últimos 10 confrontos diretos entre Pumas UNAM e CF Monterrey, o histórico favorece o Monterrey, que venceu seis vezes, enquanto o Pumas saiu vitorioso em duas ocasiões. Duas partidas terminaram empatadas, o que demonstra o equilíbrio que pode ser esperado para o jogo de hoje.

Quais são os destaques individuais das equipes?

Alguns jogadores têm se destacado nas duas equipes e podem ser decisivos no confronto. Pelo lado do Pumas UNAM, o lateral-esquerdo Robert Ergas tem se mostrado uma peça importante, tanto defensivamente quanto no apoio ao ataque. Já no CF Monterrey, o meio-campista Sergio Canales é um dos principais nomes, com sua experiência e habilidade técnica sendo fundamentais para o time.

Esses jogadores, entre outros, podem ser determinantes para o resultado da partida, seja criando oportunidades de gol ou garantindo a solidez defensiva de suas equipes.

Publicidade

Quais são as odds e onde assistir ao jogo?

As casas de apostas indicam um leve favoritismo para o CF Monterrey, com odds de 2.42 para sua vitória, enquanto o Pumas UNAM tem odds de 2.95. O empate está cotado a 3.25, mostrando que o jogo pode ser bastante disputado.

Para os torcedores que desejam acompanhar a partida ao vivo, o confronto será transmitido por canais especializados na Liga MX, como ViX Premium e TUDN. Esses canais oferecem uma cobertura completa do campeonato, permitindo que os fãs fiquem por dentro de todos os detalhes do jogo.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.