Liga MX 2025: Pachuca busca classificação, Tijuana foge do rebaixamento; onde assistir

O confronto entre CF Pachuca e Club Tijuana, válido pela 12ª rodada do Clausura da Liga MX 2025, promete ser um dos jogos mais emocionantes da temporada. O embate ocorre neste sábado, 16 de março, às 23h (horário de Brasília), no Estadio Miguel Hidalgo, em Pachuca de Soto, México. Com o Pachuca buscando consolidar sua posição entre os classificados e o Tijuana lutando para sair da lanterna, a partida ganha contornos de decisão.

O CF Pachuca, atualmente na 7ª posição, almeja garantir uma vaga nos playoffs, enquanto o Club Tijuana, em 18º lugar, precisa urgentemente de pontos para evitar um desempenho desastroso na temporada. A diferença de desempenho entre as equipes é notável, mas o histórico de confrontos diretos mostra um equilíbrio que pode surpreender.

Qual é a situação atual das equipes?

O CF Pachuca tem se mostrado uma equipe consistente nesta temporada, ocupando a 7ª posição na tabela. A equipe busca não apenas se classificar para os playoffs, mas também melhorar sua colocação para garantir uma vantagem nas fases eliminatórias. O destaque do time é Oussama Idrissi, que tem sido fundamental no setor ofensivo, criando oportunidades e contribuindo com assistências e gols.

Por outro lado, o Club Tijuana enfrenta uma campanha desafiadora, ocupando a última posição na tabela. Com apenas algumas rodadas restantes, o time precisa de uma reviravolta para evitar um final de temporada decepcionante. Raúl Zúñiga, atacante do Tijuana, é uma das esperanças da equipe, conhecido por sua habilidade em contra-ataques e jogadas individuais.

Qual é o histórico de confrontos entre Pachuca e Tijuana?

Nos últimos 10 confrontos diretos entre CF Pachuca e Club Tijuana, o equilíbrio é evidente. O Pachuca venceu 5 vezes, enquanto o Tijuana saiu vitorioso em 4 ocasiões, e 1 partida terminou empatada. Apesar do histórico equilibrado, o momento atual favorece o Pachuca, que vive uma fase melhor e joga em casa, onde costuma ser mais forte.

Quais são as odds e prognósticos para o jogo?

As casas de apostas apontam o CF Pachuca como favorito para o confronto. As odds para a vitória do Pachuca estão em 1.53, enquanto um empate está cotado a 4.33, e a vitória do Club Tijuana é considerada menos provável, com odds de 5.75. Esses números refletem o desempenho recente das equipes e a vantagem do Pachuca em jogar em casa.

Onde assistir ao jogo?

Os torcedores poderão acompanhar a transmissão do jogo entre CF Pachuca e Club Tijuana em plataformas esportivas e canais especializados na Liga MX, incluindo a Tubi. A cobertura ao vivo oferece aos fãs a oportunidade de assistir a todos os lances e emoções deste confronto decisivo.

