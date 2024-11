Leila Pereira foi reeleita a presidente do Palmeiras, neste domingo, 24. A atual mandatária do Verdão seguirá no comando por mais um mandato, válido entre 2025 e 2027.

A chapa “Palmeiras Campeão”, que representa a situação, teve 2.295 votos. O candidato Savério Orlandi, da oposição, foi votado por 858 associados na chapa “Palmeiras Minha Vida é Você”. Trinta votos foram em branco.

Leila Pereira é reeleita presidente do Palmeiras para o triênio 2025 • 2026 • 2027. pic.twitter.com/cSCdL61j5y — SE Palmeiras (@Palmeiras) November 24, 2024

Assim, Leila continuará à frente do Verdão. Junto à empresária de 60 anos, quatro vice-presidentes também venceram a eleição.

A primeira vice-presidente da gestão será Maria Teresa Bellangero. A segunda será Paulo Buosi, o terceiro será Everaldo Coelho e o quarto será Marcio Martin.